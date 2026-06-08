El Atlético de Madrid debate el futuro de su perla de ataque: lluvia de ofertas en la élite

Ángel Cotán 08 JUN 2026 - 17:49h.

23 goles y 6 asistencias siendo extremo izquierdo

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En el Atlético de Madrid se calman las aguas del mercado de fichajes con el Mundial a la vuelta de la esquina. Una vez finalizada la temporada doméstica, los rumores sobre Julián Álvarez coparon la actualidad rojiblanca, motivando la defensa colchonera en redes sociales. El interés por La Araña siguen en pie, pero no así el excesivo ruido mediático. Algo similar, aunque a menor escala, apunta a ocurrir en la Academia.

El pasado sábado, el Atlético Madrileño dijo adiós al sueño del ascenso a LALIGA Hypermotion con una derrota por la mínima en casa ante la Ponferradina. Tras una gran campaña liguera, quedándose a tan solo dos puntos del ascenso directo al fútbol profesional, los pupilos de Fernando Torres comienzan unas vacaciones de verano muy movidas.

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Son varios los jugadores del filial colchonero que han cuajado un buen curso, pero el sobresaliente ha sido para un Arnau Ortiz que, según informa el periodista Ángel García (Cazurreando.com), será uno de los nombres a tener en cuenta en el mercado.

El Atlético de Madrid debate el futuro de su perla de ataque

Los 23 goles y 6 asistencias del extremo izquierdo rojiblanco han llamado la atención de varios clubes nacionales, pero también extranjeros. A sus 24 años, y con contrato en el Atlético hasta junio de 2028, Arnau Ortiz afronta un verano importante de muchas ofertas e intereses. Tanto en Primera División como en Segunda le quieren, pero también en Italia.

RCD Espanyol, Racing de Santander, Girona y Mallorca se mueven por un atacante al que no le faltan novias en las dos primeras categorías del fútbol italiano. El Atleti tiene la sartén por el mango en términos contractuales, aunque el hecho de no ser sub 23 motiva un debate en el club.

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A expensas de una posible llamada de Diego Pablo Simeone para realizar la pretemporada con el primer equipo colchonero, Arnau Ortiz podría salir este verano en calidad de cedido para asentarse en la élite nacional. El Atlético no apunta a desprenderse tan fácil de un atacante por el que pagó traspaso el pasado 1 de septiembre.