Fernando Soriano prioriza un fichaje motivado por una decisión de plantilla en el Deportivo

Ángel Cotán 05 JUN 2026 - 12:09h.

El director deportivo reforzará todas las líneas, pero pone el foco en el ataque

El Deportivo contempla dos escenarios de mercado en ataque: fichajes, salidas y caso especial

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Fernando Soriano avanza movimientos en prácticamente todas las líneas. El Deportivo de La Coruña aterriza en LALIGA EA Sports con el objetivo de consolidarse en el sitio que le corresponde. Para ello, y aunque Antonio Hidalgo está satisfecho con la base, la primera plantilla herculina sufrirá cambios. Sin obviar la operación salida, la dirección deportiva pone el foco en una posición concreta de ataque.

Más allá del puesto de delantero centro, que también se reforzará en el próximo mercado de verano, el Dépor busca una incorporación específica para el perfil derecho. Una decisión de plantilla motiva este movimiento.

Fernando Soriano prioriza un fichaje en el Deportivo

Según informa La Opinión A Coruña, el fichaje de un extremo derecho pasa a ser la prioridad de Fernando Soriano en el mercado. El Dépor quiere elevar el nivel de la plantilla y busca un perfil 'Primera' para el regreso a la élite nacional. De hecho, esta incorporación será una de las que impliquen un mayor esfuerzo económico que se está dispuesto a asumir.

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Y todo pasa por una decisión de plantilla. El Dépor considera que David Mella debe regresar al carril izquierdo, zona del terreno de juego donde se encuentra más cómodo. Este hecho, unido al rol de Luismi Cruz en el centro del campo, explican la prioridad herculina en el mercado de fichajes. Mella actuará puntualmente por derecha, pero el objetivo pasa por incorporar un extremo derecho puro.

Antonio Hidalgo no ha ido ni mucho menos sobrado en esta posición y avala el esfuerzo que realizará el club coruñés. El plan en ataque lo completaría un nuevo delantero centro tras la salida confirmada de Samuele Mulattieri. Eso sí, el Deportivo se cubre las espaldas y contempla otros escenarios si se produce alguna salida inesperada en la próxima ventana de transferencias de verano.