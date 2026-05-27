Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 11:06h.

El histórico expresidente celebra el ascenso por todo lo alto... y quiere más

Fernando Soriano confirma los primeros movimientos del Deportivo y cuántos fichajes hará: "Avanzado"

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El Deportivo de La Coruña no quiere parar de celebrar su regreso a LALIGA EA Sports. Tras un largo curso en la categoría de plata que aún no ha finalizado, los de Antonio Hidalgo certificaron el ascenso en el José Zorrilla y ya miran a la élite nacional. Fernando Soriano avanza un mercado con siete o incluso ocho incorporaciones, ritmo de contratación que demandará un esfuerzo por parte de Juan Carlos Escotet. Además, Augusto César Lendoiro lanza un reto al actual presidente.

El mítico mandatario herculino compareció el pasado martes ante los micrófonos de Radio MARCA. Allí, el expresidente reconoció que este año ha vivido el ascenso que más le ha emocionado, aunque quiere más. Lendoiro, en estado puro, fija el medidor del equipo herculino en Primera División.

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Lendoiro lanza un reto a Escotet y fija el medidor del Deportivo de La Coruña

Al ser cuestionado por el flamante ascenso a la élite nacional de su querido Dépor, Augusto César Lendoiro no pudo ocultar su felicidad: "Infinitamente feliz, fue el ascenso que más me emocionó, celebrar un ascenso es casi casi como celebrar un título, es como cambiar de mundo. La Primera División es imprescindible para el Deportivo".

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Durante su mandato, el Súper Dépor emocionó a media Europa y conquistó títulos. El histórico expresidente blanquiazul recuerda etapa y analiza las ambiciosas declaraciones de Juan Carlos Escotet sobre los objetivos futuros del club coruñés: "El presidente Escotet habla desde hace dos años de entrar en Europa, en Champions...y a mí me encanta eso, yo estoy cansado ya de competir, lo que hay es que ganar".

Por último en clave Deportivo, Lendoiro, hombre de fútbol, fijó el medidor del equipo coruñés a corto plazo. Antes de mirar a dos años vista, el exmandatario adelanta el escenario: "El primer año va a marcar el escenario en el que te quieres mover".