El Deportivo pelea por su primer fichaje en LALIGA EA Sports: un hándicap y dos rivales

Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 11:13h.

Dos clubes nacionales, en la puja

De Aarón Escandell a Vedat Muriqi: las 'gangas' del descenso que se mueven en el mercado de fichajes

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El sueño es real. El Deportivo de La Coruña no desaprovechó la primera oportunidad que tuvo y certificó su regreso a LALIGA EA Sports ocho años después. Los pupilos de Antonio Hidalgo, a lomos de un heroico Bil Nsongo, conquistaron el José Zorrilla e iniciaron la fiesta del ascenso en Valladolid. A Coruña se volcará este lunes con su equipo, y aunque se aparque momentáneamente, la parcela deportiva ya pelea por el que podría ser su primer fichaje en la élite nacional.

Este Dépor no es un recién ascendido al uso y afrontará el regreso a la primera categoría con una plantilla repleta de talento en zonas determinantes y con músculo económico. Pese a contar con buena base, Fernando Soriano estudia reforzar varias parcelas, siendo una de ellas el centro del campo.

Ahí emerge uno de los primeros nombres asociados al Deportivo. Según informa SER Deportivos Valencia, el club coruñés puja junto a otros dos clubes españoles por uno de los mejores futbolistas de la Ligue 2 francesa.

El Deportivo pelea por su primer fichaje en LALIGA EA Sports

Se trata de Enzo Bardeli, mediocentro francés de 25 años que despunta en la segunda categoría del fútbol galo. La citada fuente avanza el interés herculino por este jugador propiedad del USL Dunkerque que acaba contrato el próximo 30 de junio. De hecho, el Deportivo ya habría presentado una propuesta al entorno del centrocampista, aunque deberá pelear con dos clubes españoles por este fichaje.

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Levante y Getafe también están interesados en un interesante perfil creativo que llegaría a coste cero. Los azulones cuentan con el factor UEFA Conference League como atractivo, pero el gran hándicap se llama Luís Castro.

El técnico granota coincidió con Enzo Bardeli en el Dunkerque, hecho que invita al Levante a hacer un nuevo esfuerzo y ya trabaja en una contraoferta. Las propuestas económicas de Deportivo y Getafe superarían de momento a la valenciana, pero la palabra de Luís Castro puede acabar siendo decisiva. Entre tanta celebración, Fernando Soriano ya calienta el mercado de verano.