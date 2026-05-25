Así está la Champions League 2026/2027: primeros bombos completos, equipos confirmados y posibles rivales

Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 08:54h.

España contará con cinco representantes

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El Villarreal CF bajó el telón de LALIGA EA Sports con una manita al Atlético de Madrid que le basta para finalizar en el tercer escalón de la tabla. Un objetivo por el que pesaba más lo económico que lo deportivo, pues ambos conjuntos tenían confirmada su presencia para la próxima edición de la UEFA Champions League, así como FC Barcelona, Real Madrid y Real Betis.

Además del campeonato español, las grandes ligas también han quedado definidas, lo que permite avanzar en la estructura de la Liga de Campeones del próximo curso. De los cuatro bombos que componen la máxima competición a nivel de clubes, dos están completos y un tercero está a punto.

Así está la UEFA Champions League 2026/2027

En las últimas horas se han confirmado ausencias de peso como la que protagoniza la Juventus de Turín o el AC Milán. Ambos gigantes italianos caen a la UEFA Europa League en detrimento de Roma y Como. Otros de los equipos que garantizaron su participación en las últimas horas fueron el Bodo/Glimt, Olympiacos y Lyon.

Así las cosas, los dos primeros bombos del torneo ya están completamente definidos. El Bombo 1 está compuesto por: Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Tres de los cinco representantes españoles se encajan entre los principales favoritos, mientras que el Real Betis es el siguiente de los nuestros que se encaja en los bombos. El Bombo 2, también completo, está compuesto por: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV.

En el tercer bombo está el Villarreal CF, aunque a diferencia de los dos primeros, aún debe completarse. Ahí destacan equipos como Nápoles, Leipzig o Lille. En el cuarto bombo es donde más dudas quedan por resolver, aunque ya está confirmada la presencia de clubes como el Slavia Praga, Como o Lens.