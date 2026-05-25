El Zaragoza señala los primeros cambios por el descenso: presidente, director general y Atlético de Madrid

Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 10:34h.

Se busca otro tipo de figura representativa

Pablo Alfaro avanza las dificultades del Zaragoza en el fútbol no profesional: "Que se lo digan"

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El Real Zaragoza no tiene tiempo que perder. Una vez consumado el fatídico descenso a la Primera Federación, la entidad blanquilla camina hacia una profunda reestructuración que facilite la reconexión del club con una afición muy desencantada. Nada más confirmarse la triste noticia, y a través de sus perfiles oficiales, la planta noble reconoció errores y deslizó cambios.

La caída al fútbol profesional obliga a acometer una revolución en la plantilla del primer equipo, ya que el presupuesto baja de manera contundente. Se apostará por la cantera y se peinará el mercado de la tercera categoría nacional, aunque más allá de lo deportivo, en el Zaragoza se estudian cambios estructurales que mejoren la popularidad del club.

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Los primeros cambios del Real Zaragoza por el descenso

En el pasado mes de marzo se comenzó a especular con el futuro de Fernando López en la entidad maña. La figura del Director General, muy criticada desde su llegada por la afición blanquilla, quedó muy tocado y todos los caminos apuntaban a un cambio. El Zaragoza se ha decidido por darle salida y está inmerso en la búsqueda de un sustituto.

Aunque la reestructuración será mucho más profunda. Según informa Heraldo de Aragón, Jorge Mas, presidente del Zaragoza, está valorando la posibilidad de dar un paso al lado y apostar por otro tipo de figura.

Esto no supondría la marcha total del empresario estadounidense, pues su posición en la propiedad no se vería afectada, pero sí valora dejar la presidencia. El Zaragoza apostaría por un perfil aragonés con el que la afición se sienta representada. Un posible cambio que podría sumarse a la retirada del Atlético de Madrid en el organigrama blanquillo. En el entorno colchonero sobrevuela esta posibilidad, siendo este otro posible cambio que permitiría acercar los aficionados blanquillos a su querido club.