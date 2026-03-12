Ángel Cotán 12 MAR 2026 - 08:12h.

El club blanquillo está inmerso en una profunda reestructuración

El Deportivo avista la jugada de mercado del Zaragoza y perfila su postura por un fichaje estructural

ZaragozaEl Real Zaragoza afronta un tramo final de temporada muy movido. En lo deportivo, y ya con David Navarro confirmado hasta junio, el conjunto blanquillo pelea por una salvación que está muy difícil, pero no imposible. Aunque no es la única tarea que ocupa al club, pues actualmente se encuentra inmerso en una profunda reestructuración institucional que perfila nuevos objetivos.

Tras anunciar las salidas de Txema Indias y Rubén Sellés, el Zaragoza apostó por el regreso de Lalo Arantegui. El director deportivo será el hombre fuerte en la toma de decisiones deportivas, un hecho que motiva la decisión que se puede tomar a corto-medio plazo con Fernando López.

El Zaragoza apunta a Fernando López y tiene otro objetivo

La figura del Director General zaragocista nunca ha generado consenso. Sus puntuales apariciones no calaban entre una afición que, con la profunda crisis deportiva existente, demandaba su salida de manera casi unánime. Una salida que, tal y como avanza Heraldo de Aragón, está más próxima de lo que podía parecer hace escasas semanas.

Desde la llegada de Lalo, la figura de Fernando López ha perdido peso en la toma de decisiones. Como cara visible de la planta noble, la crisis deportiva recae en los hombros del actual Director General y en el club se valora su salida.

Por el momento no hay una decisión tomada, pero su continuidad se antoja muy difícil, más si cabe si finalmente se acaba produciendo el descenso al fútbol no profesional. La marcha de Fernando López también ayudaría a reconectar al club con una afición que demanda más zaragocismo dentro de la entidad blanquilla.

Y este no sería el único cambio que se contempla a corto-medio plazo. Según añade la citada fuente, el Zaragoza también pone el foco en los departamentos comerciales, financieros y de marketing del club. Todos ellos están controlados por Fernando López, por lo que la búsqueda de nuevos responsables explica a la perfección la situación que vive en el club el Director General.