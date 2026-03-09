El nuevo plan del Real Zaragoza y Lalo Arantegui con el entrenador

La victoria en Cádiz cambia la perspectiva de la dirección deportiva en busca de un nuevo técnico

Ya son 15 los entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza coge aire, pero sigue en la lona. Tras siete partidos sin ganar que acabaron la destitución de Rubén Sellés, el cuadro aragonés consiguió este viernes un triunfo ante el Cádiz CF (0-1) que le sirve para recobrar algo de esperanza de cara a la permanencia, si bien es cierto que la situación sigue siendo delicadísima. Lo hizo con David Navarro en el banquillo, un técnico cuyo futuro empieza a esclarecerse a corto plazo.

En un principio, el club anunció que Navarro dirigiría la sesión de entrenamiento del pasado lunes tras la destitución de Sellés. La idea era firmar un técnico que completara el curso, pero la negativa de Juan Ignacio Martínez o Sergio González, entre otros, mantuvo a David de manera provisional durante toda la semana hasta llegar a la cita del Nuevo Mirandilla.

Allí, el Zaragoza ganó, aunque el triunfo posterior del Granada le deja aún a 6 puntos de la permanencia. El duelo no se pareció en nada al último que firmó el Zaragoza con un interino, cuando Emilio Larraz cogió los mandos del equipo tras la destitución de Gabi en un partido ante la Cultural Leonesa que acabó 0-5 en el Ibercaja Estadio y que le dejó sin ninguna opción de seguir en el cargo. Ahora la situación es distinta.

La situación del Real Zaragoza y el nuevo entrenador

Primero, porque el Zaragoza está en una situación tan delicada que es muy difícil convencer a un técnico de ciertas garantías para llegar al club, que tiene un pie y medio en Primera RFEF y se aferra a un milagro para la permanencia. Y segundo, porque el triunfo en Cádiz da margen a David Navarro para seguir al frente del equipo, al menos durante esta misma semana.

Según informa El Periódico de Aragón, David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza el próximo sábado en el partido ante el UD Almería, uno de los cocos de la categoría. Y no sólo eso, sino que "tiene muchas papeletas de acabar la temporada", según señala la misma fuente.

El calendario, eso sí, es bastante complejo. El Zaragoza recibe el sábado al Almería, visita el sábado posterior al Deportivo y recibe la siguiente semana al Racing. Tres partidos ante tres de los cuatro primeros clasificados en LaLiga Hypermotion que complican, y mucho, enlazar dos o tres resultados positivos para engancharse a la lucha por la permanencia. De momento, eso sí, sin intención de dar un nuevo giro al banquillo: David Navarro se queda, al menos de momento. Si consigue ganar este sábado, la ilusión por seguir en Segunda se disparará. Pero si no suma en estos tres próximos partidos, la tumba tendrá ya tres tornillos clavados y no habrá margen de maniobra.