David Navarro, el cuarto entrenador del Real Zaragoza y un gran problema para que llegue el quinto

El Real Zaragoza tomó algo de aire la pasada jornada tras su victoria en Cádiz. Tres puntos que mantienen al equipo a seis de la salvación en medio de un mar de problemas. David Navarro dirigió al equipo en el Nuevo Mirandilla en una noche en la que también se estrenó Lalo Arantegui. El director deportivo, tras la victoria, ha confirmado el fichaje del que hasta ahora estába ejerciendo sus labores de manera interina.

David Navarro será el entrenador del Zaragoza hasta el final de la presente temporada. El club ha decidido darle la responsabilidad al aragonés, ganada a pulso con el trabajo demostrado estos días y la importantísima victoria. Lalo Arantegui sigue moviendo fichas para salir de esta situación y está dando la iniciativa a gente de la casa en diferentes parcelas.

El comunicado del Real Zaragoza

El Real Zaragoza y David Navarro han acordado la continuidad del entrenador hasta el final de la presente temporada. David Navarro asumió las riendas del equipo con interinidad el pasado lunes y se sentó en el banquillo del JP Financial Estadio en el partido de este viernes frente al Cádiz CF, duelo que terminó con victoria blanquilla (0-1).

Era la segunda vez que Navarro se hacía cargo del equipo como interino, tras el compromiso liguero del pasado curso frente al Racing de Ferrol, que supuso además su estreno con victoria en La Romareda (1-0). El técnico aragonés tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo en las 13 jornadas restantes del campeonato para luchar por el objetivo de la salvación.

La afición ve correcta la decisión

La afición del Zaragoza ve a su equipo en estado crítico. Muchos creen que la salvación es improbable y pocos los que se agarran a la esperanza, aunque la victoria en Cádiz elevó algo las opciones. La decisión de nombrar a David Navarro entrenador hasta el final de año ha sido acogida de buen agrado por la parroquia blanquilla en las redes sociales y lo evidencian mensajes como estos: