Ángel Cotán 11 MAR 2026 - 09:44h.

El club blanquillo sigue inmerso en su profunda reestructuración deportiva

Antonio Hidalgo aviva el debate de futuro en A Coruña con una postura en el Deportivo: "Faltan dedos"

A CoruñaEl Deportivo de La Coruña centra sus esfuerzos en zanjar las dudas generadas sobre su juego tras el paso atrás en Riazor ante el Granada CF. Antonio Hidalgo, muy criticado por un sector de la afición, cuenta con el respaldo de una dirección deportiva que trabaja para regresar a LALIGA EA Sports. No obstante, a Fernando Soriano y su equipo de trabajo también le ocupan otros asuntos como el fichaje estructural que pretende el Real Zaragoza.

Tras los despidos de Txema Indias como líder de la dirección deportiva blanquilla y Rubén Sellés como técnico del primer equipo, la entidad maña está inmersa en una profunda reestructuración. Con Lalo Arantegui a la cabeza, el Zaragoza sienta las bases de su futuro a corto-medio plazo sin dejar de pelear hasta el final por sus difíciles opciones de permanencia en la categoría de plata.

No obstante, no solo todo lo que rodea al primer equipo preocupa al club zaragocista. La cantera es una de las principales fuentes de enriquecimiento del Zaragoza, y como afirmó el propio Lalo en su presentación oficial, tendrá mucho más peso a partir de ahora. Esta es la explicación al fuerte interés blanquillo en el director de cantera del Dépor.

El Deportivo avista la jugada del Zaragoza y perfila su postura

Destapado el interés zaragocista por Ismael Arilla, flamante director de cantera blanquiazul, los clubes comienzan a mover ficha. La intención del Zaragoza pasaba por firmar ya al formador aragonés, pero el Deportivo no está por la labor de prescindir de sus servicios. En esta línea, Radio Coruña SER desliza la postura herculina ante la jugada que planea el Zaragoza.

Ismael Arilla cuenta con un año más de contrato en A Coruña y no forzará la situación. El Deportivo prevé una nueva intentona desde el Real Zaragoza por su director de cantera, pero ya tiene perfilada su postura veraniega.

Por el momento, el Deportivo se remite a su cláusula de rescisión. El Zaragoza tratará de jugar con la bala emocional por un Ismael Arilla que podría regresar a su tierra, pero en A Coruña no pondrán facilidades por un activo importante con contrato. Así las cosas, Lalo Arantegui ya sabe que tendrá que pasar por caja si quiere hacerse con los servicios del líder de cantera deseado.