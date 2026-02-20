Pablo Sánchez 20 FEB 2026 - 11:36h.

La mareante oferta que planteó el Elche por un fichaje del Dépor en enero

El equipo es cuarto a cuatro puntos del ascenso directo

El Deportivo transita de manera firme por LALIGA HYPERMOTION de la mano de Antonio Hidalgo, aunque sin encontrar esa estabilidad que se requiere. La derrota de la pasada jornada en Castellón amplió la distancia sobre el ascenso directo, aunque la situación del equipo sigue siendo sobresaliente. Desde los entresijos del club se palpa esa presión que hay en el ambiente por ascender y el míster herculino no es ajena a ella.

En los meses que ya lleva en el club y en la ciudad ha podido palpar de primera mano esa 'obligación' del Dépor de estar en la élite. Para Antonio Hidalgo, lo más importante es saber lidiar con ello. De conseguirlo todos los integrantes del vestuario, el camino del ascenso se verá más claro.

"Es la clave de todo, tenemos que saber gestionar eso entre todos. En mi trayectoria como entrenador he estado en sitios que no tienen la dimensión que es A Coruña. Poco a poco lo voy entendiendo y asumiendo. Soy de los que prefiere ver las cosas de manera positiva, es decir que tenemos que mejorar las cosas, pero que el equipo está en buena línea. Estamos cumpliendo el objetivo marcado. Noto ilusión en la gente y esa presión por subir", comentó en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Eibar en Riazor.

El estado físico de la plantilla

Antonio Hidalgo también repasó ante los medios cómo se encuentran los jugadores que están entre algodones de cara al encuentro. "Ximo el otro día sintió una pequeña molestia y vamos a ver qué podemos decidir. Otros los hemos tenido que ir regulando durante la semana. Es una evidencia que las molestias de algunos jugadores están yendo a más y no a menos. Veremos en qué condiciones vamos a tener a los jugadores para decidir los momentos del partido. Escudero está perfectamente para competir de inicio".