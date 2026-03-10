Pablo Sánchez 10 MAR 2026 - 14:04h.

David Navarro, el cuarto entrenador del Real Zaragoza y un gran problema para que llegue el quinto

Los blanquillos, a seis puntos de la salvación

No hay semana sin novedad en el Real Zaragoza últimamente. La necesaria victoria en Cádiz no ha calmado el ritmo de trabajo en las oficinas. Lalo Arantegui confirmó este martes que David Navarro será el técnico del equipo hasta el final de la temporada. En un primer momento se le llamó para cubrir el adiós de Rubén Sellés de manera interina, aunque su trabajo convence y es la apuesta del club.

Los tres puntos en el Nuevo Mirandilla siguen manteniendo al equipo a seis puntos de la salvación, aunque esta semana todo se ve con un poco más de calma en el seno blanquillo. Y el club, con Lalo Arantegui a la cabeza en la toma de decisiones, ha confiado la suerte del equipo en el trabajo de David Navarro. Una decisión que cuenta con el beneplácito de su afición, encantada con que gente de la casa siga al frente del club, tal y como hicieron saber con sus respuestas a la información del club en las redes sociales.

Sin tiempo que perder, el equipo trabajó bajo las directrices del recién nombrado míster para preparar el siguiente encuentro. Por rueda de prensa pasó Aleksandar Radovanovic, quien valora de manera muy positiva el efecto que ha tenido en el vestuario la llegada de David Navarro. Con el nuevo cuerpo técnico, el futbolista blanquillo confía en las opciones que tiene el equipo de lograr una salvación que muchos ven ya improbable. Otros se aferran a pensar en positivo.

La valoración de Radovanovic

"Es un momento muy importante para el equipo, tenemos una tempora traumática y mala por todos nosotros. Con este míster y nuevo grupo técnico tenemos un padre del equipo, no solo tiene experiencia en el futbol, también en la vida y eso nos puede ayudar mucho. Hablamos mucho, creo que tenemos posibilidades y capacidades esta temporada con este míster", comentó ante los micrófonos.