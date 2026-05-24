Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 20:25h.

Por qué no habrá pantallas gigantes en Riazor para el partido del Deportivo en Valladolid

Doblete de Nsongo en el José Zorrilla

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El Deportivo de La Coruña ya puede festejar el ascenso con tranquilidad. El equipo herculino regresa a LALIGA EA SPORTS ocho temporadas después. Tras un siniestro transcurrir por el desierto de Primera RFEF, los blanquiazules regresan a un lugar que nunca debió abandonar.

El Dépor aterrizaba en Valladolid con todo a favor y ante un rival que no se jugaba nada. Y muy pronto encarriló la cita por medio de Nsongo. El delantero anotó un doblete que encarriló el encuentro y el ascenso en el primer tiempo, sin apenas sufrimiento.

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La crónica del Valladolid - Dépor

El joven Bil Nsongo, que arrancó la temporada en el Fabril y ha terminado siendo una pieza clave para Antonio Hidalgo, se convirtió este domingo en el nuevo ídolo del deportivismo gracias a un doblete, entre los minutos 11 y 34, que certificó el ascenso del Deportivo a Primera División.

En el José Zorrilla, bajo una intensa lluvia, el Real Valladolid se jugaba la honra después de una traumática temporada. Enfrente un Deportivo que tenía dos ‘bolas de partido” para certificar su vuelta a la máxima categoría ocho años después.

Y eso se notó desde el inicio. Un enorme desajuste defensivo de la zaga local, tras una falta lateral ejecutada por Luismi Cruz, lo explotó el atacante camerunés para abrir el marcador en el minuto 11. El Valladolid tenía el balón, pero sin inquietar. El Deportivo estaba cómodo, pese a que Latasa amenazó con un disparo desde la frontal a Álvaro Ferllo, otro de los héroes del ascenso.

El exguardameta del Sevilla, indiscutible para Hidalgo desde su llegada en el mercado invernal, volvió a aparecer en los momentos decisivos. Lo hizo parando un penalti a Diawara en el descuento del duelo ante el Leganés en Riazor el primero de mayo. Lo repitió la semana pasada ante el Andorra y este domingo en Zorrilla, donde amargó a Latasa, al que también privó del gol en el tiempo de descuento del primer tiempo y en el minuto 65.

Sobrepasada la media hora de juego, Bil Nsongo apareció de nuevo para golpear al equipo de Fran Escribá. El Deportivo ya acariciaba el ascenso, sobre todo porque el Valladolid no daba la sensación de poder remontar el 0-2. Y así fue. El Deportivo se limitó a conservar su triunfo, ante un rival acelerado y sin muchas ideas. Los minutos pasaban y solo en el minuto 65, cuando entre Ferllo y Villares evitaron el gol de Latasa y Ángel Carvajal en la doble oportunidad pucelana, el deportivismo temió por un triunfo que vale un ascenso a Primera.