En directo, la pelea por el ascenso, el play off y el descenso en la jornada 41 de LALIGA HYPERMOTION
La RFEF publica los horarios de las semifinales de la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION
Todo en juego a falta de dos partidos
La jornada 41 de LALIGA HYPERMOTION llega cargada de emociones. Son muchos los equipos que aún se juegan su futuro en la categoría, la posibilidad de ascender de forma directa o de disputar la fase de ascenso. Tanto por arriba como por abajo hay mucha tela que cortar en la clasificación y a continuación te lo vamos a contar al detalle.
Sigue, en directo en ElDesmarque, todo lo que acontezca en la penúltima jornada de LALIGA HYPERMOTION:
En directo, la jornada 41 de LALIGA HYPERMOTION
¡Gooooool de David, se adelanta el Burgos!
Minuto 6. ¡Goooooool de David González para el Burgos! No perdona desde los 11 metros para meter al Burgos en puestos de play off en estos momentos en detrimento del Castellón.
¡Goooooool de Lucas Pérez para el Cádiz!
Minuto 6. ¡Gooooool de Lucas Pérez! Adelanta al Cádiz para certificar la salvación con este resultado.
¡Goooooool de Larrubia para el Málaga!
Minuto 4. ¡Goooool de Larrubia! La revienta con la derecha para abrir el partido para el Málaga ante el Racing.
¡Goooool del Eibar!
Minuto 4. ¡Goooool del Eibar! El conjunto armero se mete de lleno en la pelea por el play off
¡Comienza la jornada
¡Arranca la penúltima jornada de LALIGA HYPERMOTION!
¡Todo listo para que ruede el balón!
Apenas 10 minutos para que arranque esta penúltima jornada de LALIGA HYPERMOTION. Quédate con nosotros para conocer todas las novedades sobre el ascenso directo, el play off y para saber qué equipos bajan a Primera RFEF.
¡La penúltima jornada, a punto!
Todo está listo para vivir una jornada de fútbol apasionante en LALIGA HYPERMOTION. En juego, el ascenso directo, el play off y el descenso a Primera RFEF. Quédate con nosotros para estar al tanto de todo.