¡Gooooool de David, se adelanta el Burgos!

Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 17:01h.

La RFEF publica los horarios de las semifinales de la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION

Todo en juego a falta de dos partidos

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La jornada 41 de LALIGA HYPERMOTION llega cargada de emociones. Son muchos los equipos que aún se juegan su futuro en la categoría, la posibilidad de ascender de forma directa o de disputar la fase de ascenso. Tanto por arriba como por abajo hay mucha tela que cortar en la clasificación y a continuación te lo vamos a contar al detalle.

Sigue, en directo en ElDesmarque, todo lo que acontezca en la penúltima jornada de LALIGA HYPERMOTION:

En directo, la jornada 41 de LALIGA HYPERMOTION