Dónde ver todos los partidos y el Multiliga de la jornada 41 de LALIGA Hypermotion en televisión
Penúltima jornada con el ascenso directo, playoff y descenso en juego
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En LALIGA Hypermotion está todo prácticamente por decidir. Sin obviar el celebrado ascenso directo cosechado por el Racing de Santander, el título de la categoría de plata, el segundo equipo que ascenderá de manera directa a la élite nacional, los cuatro puestos de playoff de ascenso y el descenso a la Primera Federación se deciden en las dos últimas fechas del campeonato doméstico.
Al igual que ocurre en la máxima categoría, la penúltima jornada se disputará en horario unificado a excepción de dos encuentros en los que no hay nada en juego más allá de la posición final en la zona tranquila.
Este domingo 24 de mayo, la pelota echa a rodar a las 16:15 horas con el Andorra - AD Ceuta y el Albacete Balompié. A renglón seguido, en el turno de las 18:30 horas, hasta nueve partidos de disputarán a la vez con todas las peleas candentes.
Dónde ver los partidos de la jornada 41 de LALIGA Hypermotion y el Multiliga por TV
- Albacete-Sanse: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 56 en Movistar+ y 120 en Orange).
- Andorra - Ceuta: Movistar+ LALIGA TV Hypermotion (dial 59 en Movistar+ y 121 en Orange).
- Multiliga: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 56 en Movistar+ y 120 en Orange).
- Real Valladolid - Deportivo de La Coruña: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 59 en Movistar+ y 121 en Orange).
- Málaga - Racing de Santander: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 178 en Movistar+ y 423 en Orange).
- Real Sporting de Gijón - UD Almería: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 179 en Movistar+ y 424 en Orange).
- UD Las Palmas - Real Zaragoza: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 180 en Movistar+ y 425 en Orange).
- Cádiz CF - Leganés: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 181 en Movistar+ y 426 en Orange).
- Cultural Leonesa - Burgos: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 182 en Movistar+ y 427 en Orange).
- SD Huesca - Castellón: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 183 en Movistar+ y 428 en Orange).
- SD Éibar - Córdoba: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 184 en Movistar+ y 429 en Orange).
- Mirandés - Granada: Movistar+LALIGA TV Hypermotion (dial 185 en Movistar+ y 430 en Orange).