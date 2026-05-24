Dónde ver todos los partidos y el Multiliga de la jornada 41 de LALIGA Hypermotion en televisión

Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 08:07h.

Penúltima jornada con el ascenso directo, playoff y descenso en juego

Antonio Hidalgo responde a la 'final' de Valladolid

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En LALIGA Hypermotion está todo prácticamente por decidir. Sin obviar el celebrado ascenso directo cosechado por el Racing de Santander, el título de la categoría de plata, el segundo equipo que ascenderá de manera directa a la élite nacional, los cuatro puestos de playoff de ascenso y el descenso a la Primera Federación se deciden en las dos últimas fechas del campeonato doméstico.

Al igual que ocurre en la máxima categoría, la penúltima jornada se disputará en horario unificado a excepción de dos encuentros en los que no hay nada en juego más allá de la posición final en la zona tranquila.

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Este domingo 24 de mayo, la pelota echa a rodar a las 16:15 horas con el Andorra - AD Ceuta y el Albacete Balompié. A renglón seguido, en el turno de las 18:30 horas, hasta nueve partidos de disputarán a la vez con todas las peleas candentes.

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