Ángel Cotán 17 MAY 2026 - 16:43h.

El entrenador deportivista analiza la remontada de los suyos... y el posible ascenso

Las cuentas del Deportivo para lograr el ascenso directo a Primera división

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Antonio Hidalgo comparece en sala de prensa tras la trascendental victoria del Deportivo de La Coruña ante el Andorra. Con remontada incluida, Riazor llevó en volandas a los suyos para dar un importante paso hacia el deseado ascenso a LALIGA EA Sports. El equipo coruñés puede conseguirlo de manera matemática en Valladolid y su técnico manda un mensaje a la afición. Además, el preparador blanquiazul confirmó dos buenas noticias.

Su intervención comenzó con una primera valoración del partido: "Sabíamos el tipo de partido que teníamos que hacer. La ida nos enseñó que ir tan alto... te pueden generar muchísimo. Se han encontrado con el gol, pero con la sensación de que nos estaba costando igualar. Hemos corregido y estábamos más cómodos en la presión. Nos dio presencia en un partido complicado, hemos tenido ocasiones suficientes para empatar antes y sobre todo con una afición increíble, entregada, con un ambiente brutal".

Las palabras de Antonio Hidalgo tras el Deportivo - Andorra

¿Una final en Valladolid? "Lo vamos a tomar como un partido que hay que preparar, que jugará con su afición y la cantidad de puntos nos da la oportunidad de conseguir el objetivo. Vamos a estar tranquilos y a prepararlo de la mejor manera".

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El cambio del Dépor en el descanso. "Muchas veces te da la sensación de que pasan más cosas de las que están pasando realmente. Les hice ver esa situación porque esa sensación puede ser más negativa de lo que realmente es".

Buenas noticias con Mario Soriano y Riki. "El equipo ha acabado bien, evidentemente cansado. Mario es uno de ellos, pero creo que no es grave. Riki he hablado con él y creo que sin más, las sensaciones son muy positivas ahí".

Mensaje a la afición. "Animar a la gente a que esté con nosotros. Esa sensación de poderío con nuestra gente es muy grande y sobre todo agradecerles el tremendo apoyo que nos dan".