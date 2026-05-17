Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 00:06h.

El Ceuta perdía 0-3 antes de la reacción en la segunda parte

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José Juan Romero, con el futuro por determinar, volvió a dejar una de esas ruedas de prensa imposibles de ignorar. El técnico del AD Ceuta FC tiró de sinceridad absoluta al ser preguntado por la bronca que le echó a sus futbolistas durante el descanso, después de una primera mitad desastrosa en la que su equipo se marchó perdiendo 0-3.

“Si yo te digo lo que les he dicho en el descanso, mañana estoy procesado”, soltó entre risas antes de admitir que primero se castigó a sí mismo: “La pobre de mi madre le habrán temblado los oídos”.

Un vestuario que entiende a José Juan Romero

Lejos de quedarse únicamente en la anécdota, el entrenador del Ceuta explicó que su plantilla sabe perfectamente cuándo las cosas se hacen bien y cuándo no.

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“Todos son un grupo extraordinario, consecuente. Saben cuándo están, saben cuándo no, saben cuándo vamos a tope y cuándo no”, explicó Romero antes de destacar la reacción del equipo tras el descanso.

“Por lo menos hemos honrado el escudo. Han competido el segundo tiempo, que era importante”, añadió el técnico, muy orgulloso del grupo pese al mal arranque.

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El entrenador de moda para muchos banquillos

Las palabras de José Juan Romero llegan además en un momento en el que su nombre está cogiendo muchísima fuerza en el fútbol español. El técnico ceutí se ha ganado elogios por su personalidad, su estilo de juego y su capacidad para sacar rendimiento a sus equipos.

De hecho, su nombre ya ha sido relacionado con el RCD Espanyol como una de las alternativas que maneja Monchi para el banquillo perico de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, José Juan Romero sigue dejando momentos tan naturales como virales cada vez que aparece ante los medios.