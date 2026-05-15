Monchi pone el foco en José Juan Romero para el Espanyol como alternativa a José Bordalás

Andrea Esteban 15 MAY 2026 - 15:57h.

El técnico del AD Ceuta suma ocho ascensos en su carrera

Monchi ya ejerce de líder en el vestuario del Espanyol tres días después de su llegada: "Que se vea"

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El futuro del banquillo del RCD Espanyol sigue completamente abierto pese a la victoria clave ante el Athletic Club. Mientras el conjunto perico continúa peleando por asegurar la permanencia en LALIGA EA Sports, Monchi ya trabaja en la planificación deportiva del próximo curso.

Y uno de los nombres que gana fuerza en las oficinas de Cornellà es el de José Juan Romero. Según ha desvelado AS, el actual técnico del AD Ceuta es una de las alternativas que maneja el nuevo director general deportivo del Espanyol para el banquillo, junto a otros perfiles como el de José Bordalás.

José Juan Romero, un perfil que gusta mucho a Monchi

Aunque Manolo González todavía no está descartado y renovaría automáticamente si logra la permanencia, en el club ya se estudian diferentes escenarios para la temporada 2026/27.

Ahí aparece José Juan Romero, uno de los entrenadores de moda del fútbol español tras la gran campaña firmada con el Ceuta en Segunda División. El técnico sevillano ha consolidado al equipo caballa tras el ascenso y ha vuelto a demostrar su capacidad para construir proyectos competitivos y ofensivos.

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Su estilo valiente y protagonista encaja con la idea futbolística que Monchi quiere implantar en el Espanyol.

Ocho ascensos y un técnico con sello propio

José Juan Romero acumula una trayectoria muy reconocida en el fútbol modesto español. Entre Gerena, Eldense y Ceuta suma hasta ocho ascensos, convirtiéndose en uno de los técnicos más exitosos de las categorías inferiores durante las últimas dos décadas.

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En Ceuta, además, ha potenciado a futbolistas como Marcos Fernández, delantero cedido por el Espanyol que suma 13 goles esta temporada.

Su cláusula actual asciende a tres millones de euros para equipos de Primera División, aunque el presidente del Ceuta, Luhay Hamido, ya dejó claro que facilitarían su salida si aparece una oportunidad en la élite: “El equipo que le quiera no va a tener ningún problema con el Ceuta para llegar a un acuerdo y poder entrenar en Primera”.

Bordalás sigue apareciendo en el horizonte

El nombre de José Bordalás continúa vinculado al Espanyol en las últimas semanas, aunque la opción de José Juan Romero gana enteros por su perfil emergente y por el tipo de proyecto que busca construir Monchi.

Todo, mientras el Espanyol sigue pendiente de cerrar la permanencia matemática antes de tomar decisiones definitivas de cara al próximo verano.