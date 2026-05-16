La ciudad de Mourinho sueña con su regreso al Bernabéu: "Debe volver"

Andrea Esteban 16 MAY 2026 - 17:17h.

ElDesmarque viaja a Setúbal para conocer la opinión sobre Mourinho

La alternativa de Gaizka Mendieta para el banquillo del Real Madrid: "Mourinho ya no es el mismo"

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José Mourinho sigue siendo el gran nombre alrededor del futuro banquillo del Real Madrid. Mientras crecen los rumores sobre su posible regreso,Tito González, redactor de ElDesmarque, se ha desplazado hasta Setúbal, ciudad natal del técnico portugués, para conocer qué piensan sus vecinos sobre una nueva etapa en el Santiago Bernabéu.

Y allí, entre calles tranquilas y ambiente pesquero, el mensaje parece claro: muchos ven preparado a Mourinho para volver al club blanco.

“Mourinho ya tiene el billete comprado”

En Setúbal, la figura de José Mourinho sigue siendo casi intocable. Sus vecinos lo definen como “un entrenador de clase mundial” y algunos incluso lo consideran “el mejor entrenador del mundo”.

Uno de los aficionados consultados por Tito González fue especialmente contundente sobre el posible regreso del técnico al Real Madrid: “Mourinho ya compró un billete”.

La ilusión alrededor de su vuelta al Bernabéu es evidente en una ciudad que presume constantemente de uno de sus hijos más famosos.

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El vínculo eterno de Mourinho con Setúbal

Muy cerca del puerto aparece también el estadio del Vitória de Setúbal, club con el que Mourinho mantiene una relación muy especial desde niño.

Algunos vecinos recuerdan incluso haber compartido campo con él durante su juventud, mientras otros explican que el entrenador sigue muy pendiente de la actualidad del equipo portugués: “Mourinho viene aquí al estadio. Estuvo hace dos semanas viendo al Vitória”.

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Comparaciones con Arbeloa

En el reportaje también surgió inevitablemente el nombre de Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid.

Varios aficionados portugueses consideran que el español todavía necesita experiencia para manejar un vestuario tan exigente como el madridista: “Arbeloa es muy verde. Mourinho tiene mucha más experiencia”.

Mientras tanto, el futuro del banquillo blanco sigue completamente abierto y el nombre de José Mourinho continúa ganando fuerza entre parte del madridismo.