El drama de Cristiano Ronaldo en Arabia: lágrimas tras perder otra final

Andrea Esteban 16 MAY 2026 - 23:20h.

Al-Nassr perdió 0-1 la final de la AFC Champions League 2

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Cristiano Ronaldo volvió a vivir una noche muy dolorosa en Arabia Saudí. El delantero portugués terminó entre lágrimas después de que Al-Nassr perdiera la final de la AFC Champions League 2 frente al Gamba Osaka por 0-1.

Las imágenes de CR7 llorando sobre el césped reflejaron la enorme frustración del portugués, que sigue sin conseguir un gran título internacional desde su llegada al fútbol saudí.

Otro golpe para Cristiano con Al-Nassr

El conjunto dirigido por Jorge Jesus no encontró soluciones ante un Gamba Osaka muy sólido y valiente desde el inicio. El único gol del encuentro llegó en la primera parte, cuando Hummet aprovechó una mala acción defensiva de Simakan e Íñigo para superar a Bento con un potente disparo.

Al-Nassr intentó reaccionar durante todo el partido, pero se encontró con un espectacular Araki en la portería japonesa y con demasiados nervios en los metros finales.

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La final dejó además una actuación muy discreta de Cristiano Ronaldo. El portugués apenas tuvo ocasiones claras y terminó completamente abatido tras el pitido final.

João Félix estuvo cerca de empatar con un disparo lejano que se estrelló contra el palo, mientras que Sadio Mané acumuló varias acciones ofensivas sin éxito.

La Liga Saudí, el único consuelo

Pese al fracaso continental, Al-Nassr todavía mantiene opciones matemáticas de conquistar la Liga Saudí en las últimas jornadas. Sería el primer gran título liguero de Cristiano en Arabia y un pequeño alivio tras otra noche muy dura para el exjugador del Real Madrid.

Las lágrimas finales de Cristiano Ronaldo volvieron a dar la vuelta al mundo y dejaron una de las imágenes más impactantes del cierre de temporada en el fútbol asiático.