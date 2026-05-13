En vídeo, la escalofriante lesión de Romario Da Silva, jugador de Motagua, en la Liga de Honduras

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 MAY 2026 - 09:55h.

El atacante de Motagua sufrió una lesión en su tobillo durante el partido frente a Olancho

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Imágenes no aptas para sensibles. Durante el encuentro la primera división la Liga de Honduras que enfrentaba a Olancho FC contra Motagua, el extremo del equipo visitante Romario Da Silva sufrió una de las lesiones más espeluznantes de los últimos años en el fútbol internacional. El brasileño estaba persiguiendo a un rival que estaba dirigiéndose con el balón a la portería de Motagua cuando, en ese momento, Da Silva es empujado levemente y hace un mal apoyo de su tobillo izquierdo. El hueso de la articulación quedó completamente fuera de su sitio y el jugador tuvo que retirarse del partido. El encuentro, que iba 0-2 a favor del equipo visitante, acabó con el mismo resultado. Con esta victoria, Motagua mantiene la segunda posición, tan solo un punto por detrás de Real Espana.

El diagnóstico de la lesión de Romario Da Silva y las palabras de su entrenador

La lesión del extremo brasileño de Motagua ocurrió en el minuto 55 del encuentro cuando Romario Da Silva peleaba un balón con Marlon Ramírez, jugador de Olancho. En la disputa, ambos caen al césped y es en el contacto con el suelo donde el tobillo del carioca se dobla por competo dejando el hueso plenamente descolocado. El diagnóstico es una fractura de tobillo que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante varios meses.

El entrenador de Motagua y los compañeros de Da Silva fueron a verle antes de salir hacia Tegucigalpa y el técnico habló en rueda de prensa sobre la lesión de su jugador. “Es una tristeza, una lesión gravísima. Le mandamos un abrazo. Seguro que por él el equipo va a pelear mucho más. Algunos jugadores estaban con lágrimas al ver a su compañero caído”, confesó el entrenador. Además, dejó una reflexión llamativa en referencia al estado de Da Silva. “Hay tres palabras que definen a Motagua: Dios, Familia y Motagua”.