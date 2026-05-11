Celia Pérez 11 MAY 2026 - 09:24h.

El defensa llegó a finales del año pasado al Inter

El dueño del Inter de Miami desvela el sueldo real de Leo Messi: "Vale cada centavo que le pagamos"

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No son pocos los futbolistas que deciden dar el salto a la MLS para vivir los últimos años de su carrera. Leo Messi, Luis Suárez, Busquets o Jordi Alba han sido algunos que se apuntaron a la experiencia estadounidense, a la que tampoco ha faltado Sergio Reguilón. El defensa llegó a final del año pasado para formar parte del Inter de Miami después de haber terminado su contrato en el Tottenham en verano, y del que el club inglés decidiera no renovar su vinculación.

Pues bien, tras varios meses en Miami, Reguilón ha abierto las puertas de sus casa a Grefg, el conocido youtuber, y ha compartido junto a él como es su día a día. El defensa, ex de clubes como el Real Madrid, Manchester United, Sevilla o Atlético de Madrid, ha mostrado sin tapujos su cara más cercana, desvelando detalles como es el precio del alquiler de su vivienda en Miami.

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Sentados en el jardín de su casa, Sergio le cuenta a Grefg que paga un alquiler bastante 'barato' para lo que es un casa de ese calibre en Miami. En concreto, el defensa desvela que le cuesta 19.000 euros, teniendo en cuenta también que el dueño de la casa es aficionado al fútbol, con el que tuvo una buena sintonía, y al que le regala entradas para los partidos del Inter. Además, cuenta que sin lugar a dudas, el alquiler que más caro le ha salido fue en Londres, de unos 26.000 euros.

Además, Grefg también le pregunta por su perro, al que actualmente está en España y ahí confiesa que ya tiene el pasaporte y que está viendo cómo llevarlo hasta Miami. Los perros tienen que viajar en bodega, algo que puede provocar bastante sufrimiento a un animal con tantas horas de vuelo, y por lo que está valorando buscar un avión privado. Eso sí, "135.000 se llama la película, solo la ida", como él mismo confiesa.