Celia Pérez 14 ABR 2026 - 20:07h.

El argentino anuncia un decisión inesperada

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Sin demasiadas explicaciones y de forma inesperada, Javier Mascherano ha decidido dejar el cargo de entrenador en el Inter de Miami. A través de los canales oficiales del club, el argentino anunció su decisión de renunciar al puesto "por motivos personales".

"Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF. Ante todo, quiero agradecer al Club la confianza depositada en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables.

También quiero agradecer a la afición y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club lo mejor en el futuro. No tengo duda de que el Club seguirá cosechando éxitos.

Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo", fue la despedida de Mascherano del club en el que ha estad el último año y medio.

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El Inter Miami se despide de Mascherano

"Javier siempre formará parte de la historia de este Club y ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. No solo por ser pieza clave en logros inolvidables, como la conquista de la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal", declaró el propietario gerente, Jorge Mas.

En su primera temporada al mando, Mascherano guió al Inter Miami a una de las campañas más exitosas en la historia del Club, consiguiendo dos títulos importantes, incluyendo la primera MLS Cup del Club, además del campeonato de la Conferencia Este. Bajo su liderazgo, el equipo logró una temporada 2025 sin precedentes, anotando un total de 101 goles entre la temporada regular y los playoffs, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la MLS, incluyendo un récord de 20 goles en los playoffs, mientras competía en 58 partidos en todas las competiciones.