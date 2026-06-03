David Torres 03 JUN 2026 - 12:40h.

Había menores en la celebración de contenido erótico

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ValenciaEscándalo en Bonrepós. El juvenil del FB Bonrepòs i Mirambell logró el ascenso y lo celebró en las instalaciones municipales el pasado 16 mayo con una actuación erótica con striper y, lógicamente, ante futbolistas del equipo que son menores de edad. Ante estas informaciones, según avanza Horta Noticias, el Ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra para tomar medidas ya que la decisión ha indignado a la población. No en vano, según Esport Base, habrían sido miembros de la directiva y del staff los que decidieron contratar un espectáculo erótico con una stripper en el propio campo municipal. Según parece, algunos padres presentes abandonaron la cena cuando comenzó el show mientras que otros siguieron.

No se descarta que el Ayuntamiento lo ponga en conocimiento de la fiscalía para que actúe de oficio, ya que además había alcohol en la mencionada cena

La postura del club: se pone al servicio del Ayuntamiento

El club ha emitido un comunicado en el que se da por conocedor de los hechos "presuntamente ocurridos durante una celebración vinculada a uno de sus equipos juveniles en una instalación municipal".

"La entidad quiere manifestar que no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza, que considera absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores", asegura.

Y es que, desde el momento en que se han conocido los hechos, el club ha iniciado una investigación interna, ha solicitado información a las personas responsables de la actividad y ha adoptado medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación.

"Asimismo, el club se pone a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan", continúa el comunicado.

Por respeto a los menores y a sus familias, la entidad no facilitará detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados.

"El club reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse", acaba