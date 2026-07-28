Fede Viñas se escapa: Toluca cierra su traspaso y el Sevilla busca otro punta

Pepe Jiménez Sevilla, 28 JUL 2026 - 08:21h.

El Sevilla estudiaba fórmulas diferentes al traspaso directo

Fede Viñas gusta en México tras golear con el Real Oviedo: cuesta seis millones

Compartir







Fede Viñas, a menos que alguna locura ocurra, no jugará en el Sevilla. Como contábamos este pasado lunes, el conjunto hispalense ofertó a última hora por el delantero ex del Oviedo, pero su ofrecimiento llegó tarde y fue hasta insuficiente. León cerró el prometido acuerdo y el punta jugará el próximo año en México.

Porque como contábamos este lunes, desde León se confirmó a ElDesmarque el interés, las conversaciones e incluso la oferta del Sevilla por Fede Viñas, pero la negociación estaba prácticamente muerta. Y lo estaba porque en el citado club estaban "cerrando negociaciones" con otra entidad como es Toluca, que pagará algo más de 13 millones de dólares por su movimiento.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla adquiere el 50% de los derechos de Julio Díaz

Tal y como reconocían fuentes cercanas a la negociación, en el Sevilla no podían ejecutar un traspaso a dicho coste, pero se trabajaba, junto al jugador y sus ganas de seguir en España, en fórmulas diferentes -como un préstamo o compra limitada de derechos- para cerrar una llegada con algunas similitudes a la de Julio Díaz.

PUEDE INTERESARTE Oso vuelve a entrenar horas después de no entrar en la lista ante el Ceuta

Y hablamos de similitudes no por cantidades ni perfiles, sino porque, como ocurrió con el chico aún del Atleti, el Sevilla tenía en su agenda a Fede Viñas desde hace meses, pero no ha sido hasta que ha contado con el espacio y el cash suficiente, cuando ha pujado por él, intentando romper los avances realizados con otros equipos.

Ahora en Nervión se trabaja en la búsqueda de un nuevo delantero para Luis García Plaza. Como hemos contado en repetidas ocasiones, el técnico desea a dos nuevos puntas para acompañar a Isaac Romero y parece evidente que uno de los perfiles solicitados, aunque no se llame Fede Viñas, está destapado, por lo que habrá que seguir con atención cualquier movimiento alrededor de este tipo de delanteros que puedan encajar en precio sevillista.