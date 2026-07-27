Pepe Jiménez Sevilla, 27 JUL 2026 - 20:11h.

El club mexicano, por el momento, se encuentra cerrando la operación con otro club

De una venta histórica al problema del gol

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El Sevilla arranca la búsqueda (y la contratación) de un nuevo delantero. La entidad hispalense, tras cerrar la venta de Akor Adams, ha comenzado a apretar por un nuevo punta y, tal y como ha podido saber ElDesmarque, en Nervión presentaron sus credenciales por Fede Viñas, exdelantero del Oviedo, pero el uruguayo, a menos que todo gire en las próximas horas, no acabará jugando en el Sánchez-Pizjuán.

Tal y como adelantó el periodista César Luis Merlo, uno de los nombres que tenía más fuerza en la lista del Sevilla para ocupar el puesto de Akor Adams es el de Fede Viñas. El ex del Oviedo dejó unas notables sensaciones en LALIGA y, tal y como ha explicado Jesús Martínez, presidente de León, a ElDesmarque, el conjunto hispalense habría presentado incluso una oferta por él, pero la negociación está cerca de cerrarse con otra entidad.

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Hasta que todo quede cerrado, nada debe quedar descartado, pero la realidad es que parece altamente complicado que el Sevilla consiga cerrar la llegada de Fede Viñas, tal y como reconocen a este medio.

Según diferentes fuentes, León solicitaba algo más de 13 millones de dólares por el atacante e incluso había entidades como Toluca o el Spartak de Moscú que ya habían llegado a esa cifra para cerrar el fichaje, por lo que, a menos que todo cambie de manera radical en las próximas horas, el punta no jugará en el Sevilla.

El baile de nombres arranca en el Sevilla

Fede Viñas, sin embargo, no es el único hombre que parece estar en la lista del Sevilla. Como contábamos hace semanas, la entidad hispalense cuenta con un amplio número de nombres apuntados como refuerzos para este curso que se acerca y según cuenta Guillermo Cardozo, David Romero es otra de las posibilidades de José Ignacio Navarro.

Atacante de 23 años (1.80 m) juega actualmente en Tigre y es internacional sub 20 con Argentina. En sus últimos 19 encuentros ha anotado 11 goles y su nombre se ha colado en la agenda de múltiples directores deportivos de cara al nuevo año.

Según César Luis Merlo, habitual en el mercado veraniego (el pasado año adelantó la llegada de Matías Almeyda), Boca Juniors también se ha interesado por él, aunque el delantero preferiría dar el salto a Europa, donde tendría opciones tanto en el Sevilla como en el Parma.