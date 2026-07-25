Basilio García Sevilla, 25 JUL 2026 - 13:57h.

Akor Adams es el séptimo en la lista de delanteros más caros vendidos por el Sevilla FC

García Plaza pide públicamente "seguir modificando" la plantilla

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En verano, el fútbol camina de forma paralela entre los despachos de las direcciones deportivas y lo que pasa en el césped. Negociaciones, ventas, fichajes, cesiones, aliñadas por entrenamientos y partidos amistosos de los que difícilmente se pueden sacar conclusiones. En el Sevilla FC es así, pero también es obvio que hay un aspecto que preocupa, y es el del gol.

De momento, José Ignacio Navarro ha conseguido cerrar una buena operación con la venta de Akor Adams al Venezia italiano. El recién ascendido a la Serie A paga 16,8 millones fijos y una serie de variables que podrían elevar el traspaso a los 23 millones de euros. Cierto es que esos bonus dependen de ciertos hitos que van desde un número de partidos o goles relativamente sencillos de conseguir hasta que el conjunto veneciano se clasifique la UEFA Champions League en el tiempo en que el nigeriano juegue allí.

Con todo, es una venta que entra en los anales de un club que siempre ha vendido a buen precio a sus mejores delanteros. Sin contar variables, la de Akor Adams se cuela como la séptima mejor venta de un ariete de la historia del Sevilla. Si se completaran todas, algo que es difícil, sería la quinta.

Teniendo en cuenta los valores de la web especializada Transfermarkt, Ben Yedder, vendido en 2019 al Mónaco por 40 millones de euros, encabeza una lista que continúa con Bacca (33,3 millones al Milan en 2015), Kevin Gameiro (32 ‘kilos’ al Atlético de Madrid en 2016) y Álvaro Negredo (25 millones al Manchester City en 2013). Por debajo están las de Luis Muriel, vendido por 21,2 ‘kilos’ al Milan en 2019, y la última gran venta de un atacante, la de Youssef En-Nesyri al Fenerbahçe en 2024 a cambio de 19,5 millones de euros. Según las variables, la de Akor Adams podría superar a estas dos últimas, pese a que el nigeriano ha jugado en un Sevilla de un nivel mucho más bajo que el resto de los integrantes de este ranking.

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Pólvora mojada

Eso sí, la venta será mejor o peor en función del rendimiento de la delantera sevillista en la temporada que está a punto de comenzar. De momento, con su salida, la de Alexis Sánchez y la de Neal Maupay, en el Sevilla solo cuentan con Isaac Romero como futbolista capaz de jugar como delantero centro, y ya todo el sevillismo sabe que esa no es su posición.

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La pretemporada está demostrando además que Luis García Plaza necesita refuerzos en esa zona. Hasta ahora, en tres partidos el Sevilla solo ha metido un gol, y fue de Miguel Sierra de penalti ante el Juventud de Torremolinos. El entrenador madrileño no quiere solo un delantero, sino dos, y el primero debe llegar imperiosamente lo antes posible.