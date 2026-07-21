El Sevilla FC gana tiempo y espacio con la venta de Akor Adams

Álvaro Borrego 21 JUL 2026 - 13:35h.

Su salida, junto a la de Nianzou, permitirá al Sevilla inscribir a los fichajes realizados hasta la fecha

Avances con Julio Díaz; frenazo con Oso

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Akor Adams ha aceptado el contrato hasta junio de 2030 que le ofrece el Venecia, recién ascendido a la Serie A, y según recogieron los compañeros de Zona Mixta este mismo martes ha viajado hasta Italia para comprometerse con su nuevo club. La operación se cerrará en 16.8 millones fijos e incluirá ciertas variables que podrían engordar la venta hasta los 23.5 millones. Si bien los últimos tres son de un cumplimiento más complejo, el Sevilla FC da por casi seguro que el traspaso superará como mínimo los veinte millones, dado que para alcanzar esa cantidad se incluyen una serie de objetivos relativamente asequibles y que pueden cumplirse durante todos los años que el jugador tenga contrato allí.

Los términos de la compraventa del atacante estaban acordados entre ambos desde hace más de una semana, pero el futbolista seguía entrenando con el resto del plantel sevillista, mientras sus representantes negociaban las condiciones de su contrato, pero sin participar en los dos amistosos que ha disputado hasta la fecha el equipo que adiestra Luis García Plaza.

La venta de Akor Adams, de 26 años y con tres temporadas más de contrato, y la reciente desvinculación del defensor francés Tanguy Nianzou permitirán al Sevilla tramitar las fichas de los futbolistas que ha incorporado durante el mercado estival, sin inscribir debido a la mala situación económica del club.

El ariete africano, vinculado al Sevilla para las tres próximas campañas, llegó en enero de 2025 procedente del Montpellier francés a cambio de 5 millones de euros, pero apenas jugó en esa primera media campaña debido a una sucesión de lesiones y se destapó la temporada pasada, en la que anotó diez goles y repartió cuatro asistencias.