El 'calentón' del joven Manuel Ángel con dos jugadores del Cracovia

Pepe Jiménez Sevilla, 19 JUL 2026 - 17:30h.

El árbitro, por momentos, desesperó a los jugadores del Sevilla

Luis García Plaza mete cambios en Cracovia en el segundo once del Sevilla en pretemporada

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La cita del Sevilla ante el Cracovia, la segunda de la pretemporada, no fue ni mucho menos la más brillante, pero tuvo prácticamente de todo. Además del golazo local, se levantó un viento increíble, llovió como hacía tiempo que no se veía, hubo polémica arbitral y hasta un calentón impropio de la preparación.

Fue en la segunda mitad cuando, tras una primera parte en la que ya hubo llamativas protestas al colegiado con algunas de sus decisiones, el árbitro empezó a cortar de forma repetida el partido con faltas. El ambiente, sin demasiada explicación, se empezó a calentar y en una presión de Manuel Ángel se desató todo.

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El joven extremo, en mitad de la presión, golpeó a un contrario y lejos de acabar ahí, el sevillista se detuvo ante el rival y dicha situación sirvió para que dos de los jugadores del Cracovia se fuesen de manera acelerada hacia él, empujándole y tirándole al suelo.

Rápidamente, al estar tan cerca, el banquillo del Sevilla saltó al completo para intervenir ante una situación que el árbitro solucionaría con dos tarjetas amarillas, una de ellas para Manuel Ángel, y una pequeña charla al resto de los presentes solicitándoles tranquilidad.

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A partir de ese momento, el colegiado cambió su idea de juego, dejó de pitar tantas acciones y, siempre que el agua dejaba que el balón rodase, permitía más contacto, evitando así ciertas protestas y malestar generalizado.