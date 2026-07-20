Fran Fuentes 20 JUL 2026 - 01:05h.

El argentino cayó en su último Mundial y no pudo contener el llanto

Los premios del Mundial copados por España con Rodri, Pau Cubarsí y Unai Simón

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Leo Messi fue uno de los nombres propios de la final del Mundial 2026. La leyenda de Argentina acabó llorando después de caer frente a España, en el que será su último Mundial. El '10' de la Albiceleste dejó una de las imágenes más descorazonadoras de un jugador histórico, que llevó a su selección hasta la final, pero que se vio completamente arrollada por el fútbol de posesión de 'la Roja'. Su cara, con lágrimas en los ojos y mirando fijamente a la afición de su país, sin poder contener la tristeza de saber que se le ha vuelto a escapar una oportunidad histórica para volver a levantar una Copa del Mundo.

En este sentido, la imagen contrasta mucho con la alegría de los jugadores españoles. En el transcurso del partido, el jugador trató de tirar del carro y, a base de conducciones y pases filtrados, intentó poner a sus compañeros en situaciones de gol. Sin embargo, el entramado defensivo planteado por Luis De la Fuente, amén de que tuvieron mucha más posesión, dejaron esos intentos del '10' en nada.

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De este modo, el sabor de perder una nueva final es algo que no le era ajeno a Leo Messi. Y es que es la segunda final de Copa del Mundo que pierde, tras ganar la edición del 2022 pero caer tanto en la del 2026 y la del 2014 frente a Alemania. A estas dos hay que sumar tres derrotas en finales de Copa América, aunque también ganó dos títulos continentales, en 1021 y 2024.

De este modo, a la espera un anuncio oficial para saber si se mantiene en la Selección de Argentina hasta la Copa América del 2028, su adiós a los Mundiales, tras disputar nada menos que seis ediciones, ahora dirá adiós a las Copas del Mundo con una nueva derrota que, en cualquier caso, no emborrona una carrera histórica llena de éxitos y títulos.