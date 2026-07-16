Las siete finales perdidas de Messi en España: Real Madrid, Athletic y Valencia CF marcan el camino para doblegar al astro argentino

Leo Messi es humano, ya perdió además cuatro finales con la Albiceleste

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ValenciaLionel Messi, capitán de la selección argentina e ídolo de su país, igualará el domingo al brasileño Marcos Evangelista de Moraes ‘Cafú’ como los únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales de la Copa del Mundo. Messi, que perdió con la Albiceleste frente a Alemania la de Brasil 2014 y ganó en la tanda de penaltis a Francia en Catar 2022, jugará contra España la final en el Metlife, el domingo, después de que Argentina remontara en Atlanta el gol de Anthony Gordon por medio de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Todas las finales perdidas de Messi

Es el mejor jugador de todos los tiempos, pero es humano y, a pesar de su semifinal, en la que de nuevo fue la estrella Argentina, se le puede vencer. Las estadísticas no dejan dudas al respecto, y ejemplos en España hay uno que se recuerda: la final de Copa del Rey de 2019 del Valencia CF o la Supercopa del Athletic en 2023 que, además, acabó con él expulsado

Messi ha disputado 38 finales y este domingo disputará la 39. De ellas ha perdido en 11, la última en la MLS esta misma temporada, pero por lo que a grandes Ligas se refiere, hay precedentes que demuestran que Messi es batible. En Francia ganó en la única temporada que estuvo en el PSG todas las que jugó, pero en España, dónde creció y ha realizado toda su carrera, hay cinco ejemplos que hoy marcan el camino a los de De La Fuente para poder derrotar a Messi.

Las siete finales que Messi ya perdió en España: tres de Copa

Con el Barça Messi ganó 35 títulos, pero perdió siete finales que hoy marcan el camino a los jugadores y a la afición españolas. Tres son Copas del Rey.

La primera de ellas fue en 2011. El Real Madrid ganó por 0-1 la final de Copa disputada en Mestalla. Cristiano Ronaldo en la prórroga ajusticiaría al Barça de Messi.

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En 2014 sería el Madrid quien volviera a amargarle la vida a Messi. 1-2 con Bale como estrella.

La tercera final que se le escapó a Messi llegó en 2019. Fue en el Benito Villamarín. Llegaba como favorito y el Valencia CF de Marcelino pudo con él cuando Messi estaba su esplendor más absoluto. Los dos tantos che en la primera media hora (Rodrigo y Gameiro) hicieron inútil el esfuerzo de Messi, aunque anotó en el 72 el definitivo 1-2.

Cuatro de Supercopa

Messi también perdió cuatro finales de Supercopa de España en nuestro país.

En 2012, con dos goles de Messi, el Real Madrid fue campeón cuando todavía se jugaba a doble partido.

En 2015 sería el Athletic quien le endosó un 5-1 al Barça de Messi. El 4-0 de la ida en San Mamés hizo inútil el 1-1 de la vuelta, con gol de Messi, por cierto.

En 2017, de nuevo 5-1, pero esta vez con el Real Madrid como verdugo. 1-3 en la ida, gol de Messi, 2-0 en el Bernabéu.

En 2021 llegó la última y la que quizá fue la más dolorosa. Aquel día se produjo la primera expulsión de Messi con el Barça. Con Unai Simón en la portería y un gol de Iñaki Williams en el 93, el Athletic le dejaba sin título en su último año en España. Este domingo el meta y el menor de los Williams pueden seguir su estela.

Las finales perdidas con Argentina

A este dato hay que sumarle que, con la Albiceleste, Messi ha perdido cuatro finales: la Copa América en 2007 ante Brasil; el Mundial 2014 contra Alemania y las dos finales en la Copa América contra Chile en 2015 y 2016 que hicieron que momentáneamente se retirara de la selección