El francés regresa tras su cesión al Girona, pero aún tiene contrato hasta 2027

El Arsenal cambia el tiro con Julián Álvarez: dos fichajes a la espera del Atlético

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Thomas Lemar no entra en los planes del Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone arrancó la pretemporada el pasado lunes con sólo diez jugadores del primer equipo, entre los que se incluye tanto al francés como a Carlos Martín. A la espera de novedades respecto a sus futuros, los dos seguirán entrenando con normalidad, pero lo cierto es que ninguno de los dos entra en los planes del técnico argentino para el próximo curso.

Según informa el diario Marca, la idea del Atlético pasa por dar salida a Lemar con la carta de libertad. A la espera de que llegue algún club interesado en su incorporación, podrían repetir la misma fórmula que con Saúl Ñíguez hace un par de años, pagándole el salario restante del contrato que tiene firmado hasta 2027 y dejándole marchar sin ingresar nada por su traspaso.

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Thomas Lemar y los peores fichajes del Atlético de Madrid

Una operación que, en caso de darse, confirmaría el gran fracaso económico del Atlético con su fichaje. El club rojiblanco pagó 72 millones de euros por el 70% de sus derechos en verano de 2018, avalado por su compatriota Griezmann, que por entonces acababa de firmar una renovación millonaria.

Su rendimiento, por contra, ha sido decepcionante y ha estado marcado por sus continuas lesiones. En 2022 amplió su contrato hasta 2027 con el objetivo de diferir su salario y hace un año se marchó cedido al Girona, donde por fin ha tenido más continuidad. En total, hasta la fecha, ha disputado 186 partidos con la camiseta rojiblanca en los que ha marcado diez goles y ha repartido 19 asistencias. En su haber, eso sí, hay que recordar que fue un futbolista clave en la consecución el título liguero de 2021.

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Si se confirma su salida totalmente gratis, Lemar opositaría a convertirse en el peor fichaje de la historia del Atlético, al menos en términos económicos. Sólo Julián Álvarez (75 millones) y Joao Félix (127 millones) costaron más, pero al menos con el luso recuperaron 63 millones entre su cesión y su traspaso al Chelsea y con el argentino podrían sacar beneficios si se marcha este verano. Tampoco se quedaría muy lejos Diego Costa, que regresó al Atlético en 2017 a cambio e 60 millones y acabó rescindiendo su contrato en enero de 2021 tras un rendimiento paupérrimo en esa segunda etapa.