El Atlético debutará justo un mes después de la final del Mundial

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El Atlético de Madrid será el club con jugadores en la final del Mundial 2026. Y eso supone un motivo de orgullo, pero también de preocupación. La final entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio, mientras que la primera jornada de LaLiga EA Sports arrancará apenas cuatro semanas después.

A diferencia del resto de clubes con futbolistas en semifinales, el Atlético sólo retrasará su partido de la jornada 1 tres días, por lo que jugará ante el Málaga CF el miércoles 19 de agosto en el Metropolitano. Es decir, justo un mes después de que se dispute la final en Nueva York.

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Según el convenio de la AFE, los jugadores deben tener 21 días de vacaciones durante el verano. Eso significa que los nueve jugadores atléticos que están en la final, que podrían ser diez, deberían regresar al trabajo el 10 u 11 de agosto, en caso de cumplir con esas tres semanas. De esta manera, la pretemporada para estos jugadores sería prácticamente inexistente, ya que la primera jornada liguera se disputa apenas ocho días después.

Esto supone un serio problema para Simeone, que podría tener dificultas para armar su alineación. Son nueve jugadores, casi la mitad de la plantilla, lo que podrían llegar a ese 19 de agosto casi sin pretemporada, por lo que hay serias dudas de que pudieran ser titulares en el debut liguero del Atlético.

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Los problemas de Simeone para el Atlético-Málaga de la jornada 1

Y además, casi todos esos futbolistas apuntan a tener un papel relevante el próximo curso. Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Grimaldo son los cuatro representantes atléticos con España, mientras que Argentina contará con Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Juan Musso, Julián Álvarez y Thiago Almada, además de un Nico González que actualmente pertenece a la Juventus, aunque la idea del club rojiblanco es seguir contando con él.

Algo antes se deben incorporar los mundialistas que cayeron en rondas anteriores, como son los casos de José María Giménez, Obed Vargas y Alexander Sorloth. Además, Johnny Cardoso sigue recuperándose de su lesión y trabajando al margen, con la duda de cómo llegará físicamente a esa primera jornada.

Durante estos primeros días de pretemporada, Simeone sólo cuenta con 11 futbolistas del primer equipo: Oblak, Hancko, Le Normand, Ruggeri, Koke, Pablo Barrios, Hjulmand, Mendoza, Lookman, Carlos Martín y Lemar, aunque estos dos últimos están señalados para salir. A la espera de posibles llegadas y salidas, y pendientes también de que algún jugador pudiera acortar sus vacaciones, es posible que Simeone tenga serios problemas para armar su once en esa primera jornada ante el Málaga.