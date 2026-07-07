Sorpresa en el Atlético de Madrid y cambio de planes con el fichaje de Nico González

El Atlético prepara la rampa de salida para Nahuel Molina

El Atlético pausa las negociaciones con la Juventus

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Cambio de planes en el Atlético de Madrid con Nico González. El extremo jugó el pasado curso en calidad de cedido en el equipo rojiblanco, que tenía una cláusula de compra que se convertía en obligatoria si se cumplían unos requisitos que finalmente no se dieron. Aún así, desde el Metropolitano lo tenían claro: querían negociar con la Juventus, rebajar su precio y quedarse con el argentino en propiedad. Todo apuntaba a que los dos clubes llegarían a un acuerdo en este inicio de mercado, pero ahora la situación ha cambiado.

Según informa el periodista Matteo Moretto, las conversaciones entre el Atlético y la Juventus por Nico González están paradas debido a que el cuadro rojiblanco "tiene otras prioridades" en el mercado. "Quieren resolver otras situaciones y reforzar otras áreas del equipo antes de reanudar las conversaciones", ha explicado el citado periodista.

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La nueva situación del Atlético con Nico González

Hasta hace unos días, todo apuntaba a que Nico se iba a convertir en el tercer fichaje oficial del Atlético tras la llegada de Grimaldo, que sí está confirmada, y la de Kang In Lee, que tiene muchas opciones de ser el siguiente. Por contra, la situación con el argentino sufre ahora una pequeña pausa y la dirección deportiva, encabezada por Mateu Alemany, se centrará en otras operaciones durante los próximos días y las próximas semanas.

Esto no quiere decir que Nico no vaya a jugar el Atlético. Su fichaje no está descartado, ni mucho menos. De hecho, desde Italia apuntaban hace apenas unos días que los dos clubes estaban cerca de llegar a un acuerdo a cambio de 25 millones de euros, una cifra inferior a los 32 millones que se contemplaban en su cláusula de compra, que no se convirtió en obligatoria debido a que no cumplió los minutos necesarios.

En el Atlético quieren cerrar cuanto antes el fichaje de Kang In Lee, que consideran prioritario. Además, siguen negociando con el Sporting por Hjulmand, que reforzaría por fin el centro del campo. Tienen que resolver el caso de Julián Álvarez y el futuro de Sorloth, entre otros, además de posibles salidas como las de Thiago Almada, Nahuel Molina o José María Giménez.