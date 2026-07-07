Pablo Sánchez 07 JUL 2026 - 09:36h.

River Plate se reúne con Thiago Almada y el Atlético de Madrid pone precio a su salida

La operación se concretará una vez concluya el Mundial

Compartir







El mercado de fichajes en clave Atlético de Madrid avanza entre el ruído y la calma. Tras varias semanas intensas con los focos apuntando a Julián Álvarez, la dirección deportiva trata de avanzar en otras operaciones importantes. Concretamente, en la operación salida. Uno de los nombres señalados en rojo en esa lista es el de Thiago Almada. El argentino está muy cerca de salir del cuadro rojiblanco tras un primer año decepcionante. Todo apunta a que su destino está en River Plate.

Según informa el diario Olé, Thiago Almada se convertirá próximamente en jugador de River Plate. Ambos clubes ya han acordado las condiciones y el argentino partirá rumbo a su país una vez termine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El mediocentro de 25 años entró más bien poco en los planes de Simeone la pasada temporada y no cuenta para la actual, por lo que una salida era el mejor final para todos.

PUEDE INTERESARTE Los tres fichajes que acaban de llegar al Atlético de Madrid y ya podrían salir

Las bases de la operación ya están cerradas a falta de los últimos flecos: River Plate pagará 20 millones de euros al Atlético por el 50% del jugador. Solo un millón más, 21, fue lo que desembolsó el cuadro colchonero por su fichaje en 2025, por lo que recuperaría la inversión casi en su totalidad.

Una opción que se desvanece

Con el fichaje de Almada por River Plate prácticamente cerrado, se cae una de las alternativas que estuvo sobre la mesa. Arabia Saudí irrumpió con fuerza para tratar de firmar al jugador argentino hace unas semanas. La oferta de 26 millones del Al Ahli superaba con creces la de River Plate y permitía al Atlético sacar tajada económica de la operación que acometió un año antes. Sin embargo, todo apunta a que el destino del chico está en Argentina desde que concluya la participación de su selección en el Mundial.