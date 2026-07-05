Joaquín Anduro 05 JUL 2026 - 18:48h.

Pau Cubarsí repasa la actualidad de España y del Barcelona

Pau Cubarsí responde al uso del catalán en España y al troleo a Borja Iglesias: "Alguna puyita"

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El Mundial 2026 está siendo el de las grandes estrellas, con el ejemplo de Kylian Mbappé, Leo Messi o Harry Kane peleando por la Bota de Oro y el récord histórico de goles y también por los jóvenes que se están estrenando en una cita de estas características. Entre estos últimos está un Pau Cubarsí que se está consagrando como uno de los mejores centrales en el torneo y ha hablado para ElDesmarque sobre distintos temas de la actualidad de España y del Barcelona.

El zaguero de Estanyol ha hablado con nuestro compañero Rafa Mainez durante la concentración en Dallas antes del decisivo duelo de octavos de final ante Portugal para seguir adelante en la Copa del Mundo, una competición con la que el jugador catalán "había soñado desde siempre".

Luis de la Fuente le ha dado galones a Pau Cubarsí como una pareja de centrales inamovible junto a Aymeric Laporte y, a sus 19 años, el central está cumpliendo con lo que le pide el seleccionador español: "Me dice que sea yo mismo, que esté tranquilo y que juegue como juego en el Barça".

El defensor demuestra con sus palabras la humildad que le caracteriza y de la que ha hecho gala desde que debutó con el primer equipo del Barça días antes de cumplir los 17 años: "Algunos quieren ver los récords que pueden romper, a algunos les da más igual pero yo no miro récords, estadísticas ni nada".

Pau Cubarsí, sobre Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Lamine Yamal o Julián Álvarez

El siguiente reto de Pau Cubarsí será el de frenar a uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo, en el España-Portugal del próximo lunes: "Es un jugador espectacular en el mundo del fútbol. Si puedo jugar y estar en el campo lo daré todo para ayudar a mis compañeros". Eso sí, el jugador del Barça tiene otro referente al que le gustaría enfrentarse: "Messi, porque es uno de mis ídolos".

Si de estrellas hablamos no podíamos obviar a un Lamine Yamal a quien pocos conocen como el gerundense, que ha compartido generación con él en las categorías inferiores del Barcelona: "Hay que apoyarle, estar con él. Va a romper muchos récords porque es muy joven y muy bueno. La gente, en los partidos, ve destellos, pero cuando le ves entrenar ves la calidad que tiene y es espectacular".

Por último, Cubarsí se mojó sobre la posible incorporación de Julián Álvarez al Barça desde el Atlético de Madrid, abriéndole las puertas del club azulgrana: "Sí, puede ser un gran fichaje".