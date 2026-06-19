Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 19:03h.

El zaguero responde a todo en la previa del duelo ante Arabia Saudí

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La Selección Española solo piensa en estrenar el casillero de victorias en este Mundial 2026 tras el decepcionante empate del debut. Ante Cabo Verde, Luis de la Fuente no pudo alinear desde el inicio a sus referencias ofensivas. Se especula con el papel de los extremos en el segundo encuentro y Pau Cubarsí responde a esta cuestión y mucho más.

Este viernes el joven defensa del FC Barcelona fue protagonista en sala de prensa. Allí, Cubarsí habla de las correcciones que ha ofrecido Luis de la Fuente al grupo: "Algo más de garra, pero sobre todo más rapidez con el balón. Tenemos que hacer lo mismo, pero con un poquito más de intensidad".

Las palabras de Pau Cubarsí en sala de prensa

Los minutos de Lamine Yamal en el siguiente partido. "Tenemos una plantilla espectacular, todos pueden rendir al máximo nivel. Si puede entrar nos ayudarán al máximo, pero los que lo puedan suplir lo harán igual de bien o mejor".

Su debut en un Mundial. "Fue un sueño de bien pequeño poder disputar un partido del Mundial. Lo tenía apuntado en mi libreta, por el resultado me quedo un poco cabizbajo, pero creo que vamos a cambiar la situación".

Las ganas de Lamine. "Todos los que estamos tenemos unas ganas tremendas de jugar, a nadie le gusta estar lesionado, pero él tiene la cabeza muy bien puesta. Conoce su cuerpo".

Ir a por Arabia desde el inicio. "Sí, sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas, al final es fútbol y algunos partidos pueden salir mejor o peor. Estamos estudiando a Arabia, pero tenemos que enfocarnos en nosotros mismos".

La posición de Pedri en España. "Es un jugador espectacular que puede jugar en todas las posiciones, si lo ve en esa posición Luis, será por algo. Nos ayude en cualquiera de las dos posiciones que juegue porque es uno de los mejores del mundo".

Una promesa si gana el Mundial. "No lo he pensado, solo pienso en ganarlo. Primero ganamos y después hablamos de lo que hacemos".

La pareja que forma con Aymeric Laporte. "Los cuatro centrales podemos jugar todos espectacular, sí que ahora estoy jugando más con Laporte y me ayuda bastante porque tiene más experiencia que yo. Intento ayudarle en alguna acción y nos corregimos mutuamente".

Uso del catalán en la Selección. "Sí, hoy en el rondo han dicho algunas palabras en catalán proque a veces a los catalanes nos sale de dentro en alguna acción y nos intentan vacilar con eso. Con Eric intento hablar catalán porque nos sale más fluido, pero con todos los otros hablo castellano perfectamente".

El troleo a Borja Iglesias. "Ha habido alguna puyita cuando salió el vídeo, pero aún no le hemos apretado como debíamos".