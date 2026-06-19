Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 12:24h.

Los porteros de Athletic y Real Sociedad guardan muy buena relación

El Athletic reactiva el fichaje de Borja Sainz con una baza y una condición del Oporto

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En los días previos a la publicación de la lista definitiva de España para el Mundial 2026, la principal duda la encarnaba la portería. Luis de la Fuente no cerró el debate en la penúltima convocatoria y citó de manera sorprendente a cuatro guardametas. A la aventura mundialista solo podía ir tres y Álex Remiro acabó siendo el descarte final. Ahora, Unai Simón desvela su conversación privada con el meta txuri urdin.

Desde la concentración de la Selección Española, el arquero titular de Luis de la Fuente atendió al micrófono de Radioestadio Noche. Allí, el activo del Athletic Club valoró la relación que mantienen los porteros en La Roja, la llegada de Joan García y la ausencia de Álex Remiro.

La conversación privada entre Unai Simón y Álex Remiro

Con la mente puesta en el segundo encuentro mundialista ante Arabia Saudí, el guardameta titular puso en valor el compañerismo que demostró Joan García ante Cabo Verde: "Tengo muy buenos compañeros, Joan el otro día estuvo muy pendiente por si necesitaba algo. Me desean siempre lo mejor. Cuando no me toque jugar me gustaría comportarme como lo han hecho ellos conmigo".

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Al ser cuestionado por la competencia bajo palos, el portero de los leones se rindió anta David Raya: "Él es el portero más completo, es un 8,5 en todo. Joan García es que es muy grande y muy rápido en el uno contra uno, además es muy coordinado".

Por último, Unai Simón desveló la conversación privada que mantuvo con Álex Remiro tras quedarse sin Mundial 2026 con España: "El otro día me felicitó Remiro y le mandé una foto diciéndole que le echábamos de menos y él me mandó una en un yate. Es duro, seguro que le gustaría estar aquí pero sabe cómo es el fútbol y lo entiende perfectamente".