Jorge Morán 20 MAR 2026 - 15:53h.

Joan García entra en la convocatoria por primera vez

Los cuatro jugadores del Real Madrid que estaban en la prelista de España y se han quedado fuera

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Luis de la Fuente ha dado a conocer a los elegidos para jugar los amistosos contra Serbia y Egipto. Una lista con muchas sorpresas, como las de Mosquera o Víctor Muñoz, pero en la que ha destacado la presencia de Joan García. El portero español, que sufrió una pequeña lesión en el pasado partido de Champions League, se apunta así a la selección española en lo que puede suponer un problema para el míster.

La presencia de Joan García en el Mundial es más que clara. En estos momentos, el portero del Barça es el mejor de nuestro país, lo que provoca que haya overbooking en una demarcación que parecía segura para Luis de la Fuente. Y ante esto, en la lista aparecen los cuatro nombres, manteniendo a Unai Simón, Álex Remiro y David Raya.

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Manu Carreño y la estrategia de Luis de la Fuente

Aunque Luis de la Fuente ha dado sus explicaciones sobre la convocatoria de estos cuatro porteros, Manu Carreño tienen claro que esto se debe a una estrategia del seleccionador. "Por primera vez en la absoluta va a debutar Joan García, que ha estado en todas las categorías inferiores", comenzó el presentador de ElDesmarque de Cuatro.

"Esto no significa que se caiga Unai Simón, David Raya o Álex Remiro. Son cuatro porteros para ganar tiempo de cara a la lista definitiva del Mundial", apuntó Carreño, asegurando que el seleccionador todavía no tiene seguro al que dejará fuera del torneo internacional en Estados Unidos, México y Canadá.

Las explicaciones de Luis de la Fuente

Preguntado por esto en rueda de prensa, Luis de la Fuente fue muy tajante. "¿Alguien puede creer que yo me pueda alegrar de que algún jugador se lesione porque así me lo pone más fácil? ¿Alguien puede ser tan ridículo? Que haya muchos de todo para poder elegir es la mejor noticia", comenzó diciendo cabreado.

"Las normas están para cambiarlas. No quiere decir que porque no hayamos traído a tres lo vayamos a traer siempre. Era el momento oportuno de tenerlos. Eso nos ha convencido para convocarlos. Queremos verlos, sabemos la importancia que le damos a la convivencia y era importante que estuvieran", explicó.