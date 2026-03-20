El motivo de la ausencia de Marc Pubill en la Selección Española

Jorge Morán 20 MAR 2026 - 12:53h.

El futbolista es duda para el derbi madrileño

Luis de la Fuente deja abierta la gran duda de España y la afición huele la jugada: "Que no se enfaden"

Compartir







Luis de la Fuente ha dado a conocer a los jugadores españoles convocados para los partidos contra Serbia y Egipto. Una lista con la presencia de Joan García, Mosquera, Víctor Muñoz, pero en la que ha sorprendido la ausencia de Marc Pubill. El central español no jugó ante el Tottenham en la vuelta de la Champions League, generando una gran duda entre los aficionados.

Pero como ha podido saber ElDesmarque, hay una explicación para su ausencia. Las informaciones de Toni Fabra apuntan a que el central español lleva con molestias en la cadera desde el encuentro con el Getafe, por lo que Luis de la Fuente ha preferido no contar con él para los partidos de la Selección Española. Aunque viendo su nivel en los últimos encuentros su presencia era más que segura, finalmente no irá a la última convocatoria antes del Mundial 2026.

Marc Pubill y las dudas para el derbi madrileño

Unas molestias que han provocado no sólo que no esté con la selección, sino tampoco con el Atlético de Madrid. Pubill no ha estado entrenando con sus compañeros en la sesión de este viernes en Majadahonda, pero su presencia este fin de semana no está descartada.

Simeone y el cuerpo médico del club siguen muy de cerca la evolución de la lesión, pero no quieren tener prisa. Según vayan pasando los días y en el caso de que las molestias en la cadera se diluyan, Pubill podría llegar para el derbi de este domingo ante el Real Madrid. Una gran noticia para los rojiblancos, que podrán contar con sus dos centrales de garantía para disputar el partido en el Bernabéu contra su máximo rival.

"Pubill tiene una molestia en una costilla, no sé si la derecha o la izquierda, y preferíamos gente fresca que esté al cien por cien para el partido", declaró Simeone después del partido ante el Tottenham.