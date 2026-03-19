Qué le pasa a Marc Pubill y cuándo volverá a jugar con el Atlético de Madrid

El central se perdió el partido ante el Tottenham pese a viajar con el equipo

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La ausencia de Marc Pubill fue una de las grandes sorpresas en el once de Diego Pablo Simeone ante el Tottenham. El Atlético de Madrid logró sacar su billete para cuartos de final de la Champions League en Londres en un partido que el central vio completamente desde el banquillo. Pero no fue una decisión técnica, sino que arrastraba unas pequeñas molestias que provocaron su suplencia.

"Pubill tiene una molestia en una costilla, no sé si la derecha o la izquierda, y preferíamos gente fresca que esté al cien por cien para el partido", declaró Simeone en sala de prensa tras el partido ante los Spurs.

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El Atlético no ha trabajado este jueves, por lo que su presencia en el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid es una incógnita, al menos de momento. Según informa el diario Marca, Pubill no está descartado para jugar en el Santiago Bernabéu, pero todo dependerá de cómo evolucione a lo largo de las próximas horas.

Lesión de Marc Pubill y cuándo volverá a jugar

El Atlético volverá al trabajo este viernes a las 11:30 horas. Será entonces cuando se conozcan más detalles sobre el estado físico del defensa, que arrancó el curso sin apenas protagonismo y se ha convertido ahora, con el paso de los meses, en una pieza clave en los esquemas de Simeone, formando una pareja notable con Hancko en el eje de la zaga. De hecho, todo apuntaba a que este viernes iba a estar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el próximo parón de selecciones.

En Londres, debido a su ausencia, el Cholo apostó por Robin Le Normand como compañero de Hancko, además de Nahuel Molina en el lateral diestro. Y lo cierto es que tanto el internacional español como el argentino cuajaron un partido bastante gris, quedando los dos especialmente señalados en el primer gol de los Spurs. Por si fuera poco, Giménez entró en el 88' y cometió un claro penalti en el 89'. La presencia de Pubill se antoja clave en los próximos compromisos del cuadro rojiblanco, que se medirá nada menos que al Real Madrid, tres veces al Barcelona y una al Sevilla en el Pizjuán antes de la final de la Copa del Rey.