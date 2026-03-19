Redacción ElDesmarque Madrid, 19 MAR 2026 - 12:15h.

El jugador del Atlético de Madrid ha reaccionado en su Instagram al nuevo lema de la afición colchonera

Todo o nada en el mes que se le viene al Atlético de Madrid: Real Madrid, Barça y final de Copa del Rey

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El vestuario del Atlético de Madrid está ante la etapa más importante de la temporada, pero en los momentos de máxima exigencia también hay tiempo para conectar con la afición. El conjunto rojiblanco acaba de sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Tottenham Hotspur. Los colchoneros aprovecharon el resultado de la ida y aunque perdieran el partido de vuelta por 3 a 2, les valió para pasar a la siguiente ronda. La siguiente parada es el Fútbol Club Barcelona.

Los dos equipos se vuelven a ver las caras después de las semifinales de la Copa del Rey donde el Atlético salió victorioso. Los de Diego Pablo Simeone tienen por delante una agenda muy asfixiante. Este fin de semana juegan el derbi ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el domingo 22 de marzo a las 21.00 y, después del parón de selecciones, el reto es mayúsculo. Atlético-Barcelona en liga, Barcelona-Atlético, ida de los cuartos de final de la Champions League, Sevilla-Atlético en liga, Atlético-Barcelona, vuelta de los cuartos de final de la competición europea y, finalmente, la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad el sábado 18 de abril a las 21.00. Con ese calendario tan exigente, Marcos Llorente ha querido tener un momento divertido con su afición y ha reaccionado al nuevo lema de la hinchada rojiblanca en su Instagram.

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Marcos Llorente reacciona al nuevo lema de la afición colchonera

En la previa del partido en Londres entre el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid, varios aficionados rojiblancos se han hecho virales dentro de la hinchada colchonera por lucir una sudadera peculiar. Esta contenía el rostro de Marcos Llorente, con sus características gafas amarillas, acompañado del lema: “Vino, carne y sol”. El jugador del Atlético de Madrid ha visto esta fotografía y la ha subido en una historia de Instagram con tres emojis de risa y los emoticonos de una copa de vino, un trozo de carne y un sol.

Marcos Llorente es un ejemplo a seguir en el vestuario del Atlético

El lema no surge por casualidad. Marcos Llorente lleva mucho tiempo mostrando un estilo de vida concreto, centrado en el cuidado físico y en hábitos diarios muy definidos. El uso de gafas con cristales amarillos para evitar la luz azul, comidas donde la carne y el vino están muy presentes, exponerse a luz solar durante gran parte del día y rutinas con luz roja al anochecer. El futbolista se ha convertido en una referencia en el vestuario del Atlético de Madrid y compañeros como Koke Resurrección, Álex Baena, Giuliano Simeone, Marc Pubill o Pablo Barrios han sido vistos adoptando parte de estas rutinas, ya sea con las gafas amarillas o exponiéndose a luz roja una vez cae el sol.