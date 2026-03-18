Pablo Sánchez 18 MAR 2026 - 22:57h.

El guiño de Simeone al Cuti Romero con el Atlético atento a su futuro: "Soy admirador suyo"

Fue titular en detrimento del lesionado Oblak

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El Atlético de Madrid supo sufrir y tener paciencia en Londres. Pese a terminar perdiendo 3-2 frente al Tottenham, fue capaz de hacer bueno el resultado de la ida. El equipo de Simeone ya está en los cuartos de final de la Champions tras otra sobresaliente actuación de sus hombres. Uno de los nombres de la noche londinense fue Juan Musso. El meta, que suplió al lesionado Jan Oblak, sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles con paradas antológicas.

La lesión de Oblak hace unos días le abría la puerta de la titularidad a Musso ante el Tottenham. El meta, con la confianza plena de su cuerpo técnico, demostró estar preparado para este tipo de encuentros. Cuando más falta le hizo a su equipo, ahí apareció el argentino. La más destacada se produjo en el primer tiempo y poco después del primer gol rival.

Mathys Tel se plantó solo en el área y tiró cruzado. El tanto hubiese metido de lleno al Tottenham en la eliminatoria, pero ahí apareció Musso para protagonizar una mano espectacular. Inamovible y con las rodillas en el suelo, detuvo el balón de forma magistral.

Tampoco se quedó atrás en el segundo tiempo ante Pedro Porro. El lateral español disparó con el exterior dentro del área y el argentino volvió a entrar en escena para evitar el 3-1.

Los elogios de Simeone

24 horas antes del partido, a Simeone le preguntaron en rueda de prensa sobre la presencia de Musso ante el Tottenham. El argentino demostró la confianza que tiene en él con las siguientes palabras: "Solemos hablar siempre más allá de que pueda jugar mañana desde el inicio. Es un futbolista y una persona que ha entrado muy bien en el grupo y en el equipo. Ojalá pueda seguir manteniendo el nivel porque lo necesitamos".