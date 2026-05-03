Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 12:46h.

El entrenador también dio las gracias al sevillismo por el recibimiento: "Lo que hemos vivido hoy ha sido increíble pero lo de mañana va a ser indescriptible"

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Luis García Plaza ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Sevilla FC - Real Sociedad de este lunes, en el que el conjunto sevillista vuelve a depender de sí mismo para lograr la permanencia. Una cita a vida o muerte para el sevillismo, que ha velado armas para amarrar tres puntos claves para salir de los puestos de descenso. Algo que sabe el entrenador, cuyo continuidad correría peligro si no obtiene un botín positivo en esta jornada 34. El ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del técnico.

El apoyo de los Biris en el entrenamiento: "Mañana va a haber un ambiente increíble. Esto denota la importancia del partido, lo que hay en juego y ojalá podamos devolverle toda esa fuerza con una victoria. Esto nos debe llevar en volandas para sacar un resultado positivo que nos permita salir del descenso. Se lo agradezco, pero mañana tenemos que agradecerlo todavía más. Estoy deseando que llegue mañana, se va a hacer muy largo hasta las nueve de la noche".

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Qué mensaje manda al sevillismo: "Lo que hemos vivido hoy ha sido increíble pero lo de mañana va a ser indescriptible. La gente se ha dado cuenta que debe estar más unida que nunca. Nos quedan tres partidos en casa, pero con este ambiente vamos a tener muchas opciones de sacarlo adelante. Si damos nuestra mejor versión y cuidamos detalle estaremos más cerca de la victoria".

Un arma de doble filo: "Espero que no, que lo transformemos en positivo. Hay que jugar un partido de fútbol, hay que ganar, que no te metan, debemos presionar... Ahí se tienen que aislar. Yo se lo he dicho toda la semana. El trabajo de motivación ya no es mío, hoy, esta semana, van a estar... deben estar a full. El ambiente va a ser increíble, pero nosotros debemos jugar al fútbol".

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Qué argumentos futbolísticos da García Plaza para creer en la salvación: "Matemáticamente nos quedan 15 puntos y si mañana ganamos salimos del descenso. Argumentos futbolísticos doy los del otro día. Con el Atlético jugamos bien, la primera parte del Levante fue malísima, pero en la segunda estuvimos bien y contra Osasuna durante gran parte del partido también. Quiero que los momentos malos no nos penalicen tanto. Con la ayuda de esta gente vamos a tener ese golpe de acierto y esos detalles para poder ganar. Desde luego los jugadores están concienciados al máximo".

Azpilicueta, de vuelta a la convocatoria: "No está para salir de inicio. Está para la convocatoria y si tiene que jugar podrá hacerlo, pero no puede jugar más de un pequeño rato. Ya es una gran noticia que esté y ya veremos si tenemos que sacarlo, pero no está para titular. Está para un ratito nada más".

Qué Real Sociedad espera: "Es el campeón de Copa y va como una flecha para arriba. Tiene mucha calidad, con muchos jugadores desequilibrantes. Todos los que están arriba tienen futbolistas que ganan partidos ellos solos, incluso aunque jueguen regular. Tenemos que ajustarnos muy bien, maniatarles lo máximo y dar un paso adelante. Debemos tener verticalidad, hacer daño de mediocampo hacia adelante. Necesitamos que por calidad individual no nos vuelvan locos. Tenemos que jugar dos partidos, uno en defensa y otro en ataque. Hay que dar ese paso adelante de oficio y saber estar".

Suazo, disponible: "Le he echado la bronca por salir sin camiseta, le he dicho que parece mentira. Está perfecto, solo tiene un vendaje de protección".

Los resultados le han beneficiado esta jornada: "Lo primero es controlar lo tuyo, más allá de los resultados de los demás. Tú tienes que ganar tu partido y si lo haces, no hay más historias".

Cómo está siendo su día a día: "El día del Atlético de Madrid vino mi mujer, que nos dio suerte. A ver si es igual mañana. Estoy de ocho a cinco en la Ciudad Deportiva y luego me voy a casa. Espero conocer Sevilla mejor, pero ahora no es momento para hacerlo".

García Plaza, acostumbrado a estos objetivos: "Un ascenso es la hostia también, recuerdo que viví uno en el último minuto de la prórroga. Mi corazón está hecho para pelear y sufrir. Es verdad que nunca he llegado así a la última jornada, me he salvado siempre antes. Creo que tengo la suficiente experiencia, dentro de la situación, para estar tranquilo y analizar las cosas desde el punto de vista futbolístico".