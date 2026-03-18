Miguel Casado 18 MAR 2026 - 19:48h.

Ya conocemos a los protagonistas del encuentro en Londres

Aficionados del Atlético se quedan sin poder asistir al partido ante el Tottenham por culpa de una rueda del avión

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El Atlético de Madrid visita al Tottenham Hotspur con los deberes hechos en la ida. El 5-2 que endosaron los del Cholo a los británicos delante de su afición dejó prácticamente sin opciones a los hoy locales, aunque en el fútbol todo puede pasar y los rojiblancos no deben pecar de relajación y certificar su pase a cuartos.

Las alineaciones titulares del Tottenham y Atleti

Para terminar de resolver la eliminatoria, el Atlético de Madrid ya ha confirmado los once jugadores que comenzarán el partido.

Los del este de la capital de España saltarán al terreno de juego del Tottenham Hotspur Stadium con el siguiente esquema: Juan Musso; Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Normand, Nahuel Molina; Johnny Cardoso, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez.

Por su parte, el equipo londinense, que intentará dar una sorpresa mayúscula en medio de una temporada más que mediocre, arrancará con este once: Vicario, Dragusin, Xavi Simons, Mathys Tel, Gray, Pedro Porro, 'Cuti' Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Kolo Muani.

La filosofía de Simeone en la previa

En la rueda de prensa previa al encuentro, entre todas las declaraciones que dejó Diego Pablo Simeone, destacó las palabras tan filosóficas con las que contestó cuando se le preguntó por el techo de este equipo. "La realidad la tenemos en nuestra mente. Y somos los artífices de nuestra realidad", dijo el argentino.

Además, puso en valor la labor de Juan Musso, hoy titular ante la baja por lesión de Jan Oblak, de Marcos Llorente, un pilar fundamental en el equipo, y de Julián Álvarez, quién espera que "esté muchos más años aquí".

"Marcos es importante en cualquier partido, no sólo contra equipos ingleses. Empezó en el banco y fue creciendo, especialmente desde el año de la Liga, hasta hoy. Es importantísimo para nosotros", dijo.