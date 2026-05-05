Rueda de prensa posterior al Arsenal-Atlético

Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Arsenal: varios señalados

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras la derrota ante el Arsenal FC (1-0) en Londres, que deja al cuadro rojiblanco fuera de la final de la Champions League 2026. El técnico ha mandado un mensaje a la afición tras caer eliminado, admite que el arbitraje fue "muy evidente" y dejó su futuro en el aire cuando le preguntaron si tenía fuerzas para seguir.

Aplausos a la afición: "Para nuestra gente, nuestros jugadores. Hemos hecho una Champions muy buena, hemos dado el máximo, hemos llegado a un lugar mucho más lejos de lo normalmente esperado. Una pena porque creo que habíamos hecho méritos, ya sea en la ida como hoy, para al menos permitirnos un alargue que nos podía dar una opción más".

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Ningún detalle sonrió: "El partido de ida ya tuvimos situaciones para poder marcar y no lo hicimos. Hoy en el segundo tiempo mejoramos, nos metimos en el partido, jugamos en campo de ellos, tuvimos situaciones. Todos los pequeños detalles que a veces vienen a favor nuestra, esta vez no nos tocaron tenerlos a favor".

Las jugadas polémicas: "No hay nada que decir, estamos fuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien, tiene un entrenador que me gusta, sigue una línea de trabajo coherente con un potencial económico muy importante que le permite competir de esta manera. Felicitaciones. Nosotros a seguir con nuestro trabajo, no quedarnos con un detalle que se ve y es muy evidente".

Fuerzas para seguir: "No, ahora no. Seguro que ahora no".