"Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado", asegura el lateral del Real Madrid

El madridismo, en contra del viaje de Kylian Mbappé en mitad de su lesión: "Tiene que dar más ejemplo"

Compartir







Álvaro Carreras confirma su encontronazo con Antonio Rüdiger. El central del Real Madrid ha publicado este martes por la noche un comunicado a través de sus redes sociales en el que admite que ha tenido un "incidente con un compañero", sin llegar a mencionar al alemán, después de las informaciones surgidas en las últimas horas.

La noticia la adelantó el periodista Látigo Serrano. "Un tortazo. Un tortazo de Rüdiger pica, pero tampoco es una agresión", explicó en Onda Cero. Según han informado posteriormente en la Cadena Cope, el "tortazo" se produjo en el mes de febrero, en el vestuario del Real Madrid, tras una cena de conjura de los jugadores apenas un día antes.

PUEDE INTERESARTE Lanzan una petición con más de 200.000 firmas para que el Real Madrid venda a Mbappé

Cerca de 24 horas después, Carreras ha confirmado el incidente y ha asegurado que "se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado", insistiendo en su compromiso total con el Real Madrid "y con los entrenadores" que han pasado por el club, ya sea con Xabi Alonso o con Álvaro Arbeloa.

El mensaje de Álvaro Carreras en Instagram

"En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa", ha escrito el jugador en su cuenta de Instagram, haciendo alusión también a su supuesta falta de profesionalidad durante su tiempo libre.

"Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. ¡Hala Madrid!", concluyó Carreras.

PUEDE INTERESARTE Horario unificado de la jornada 37 de LALIGA EA Sports: todos los partidos

De esta manera, se confirma un episodio negativo más en un Real Madrid que está firmando una temporada para el olvido. Ya hubo tensiones con Xabi Alonso en el banquillo, con los famosos gestos de Vinicius tras ser sustituido en el Clásico, y también se han producido algunos episodios de nerviosismo con jugadores como Dani Ceballos o Raúl Asencio, quienes han tenido sus más y sus menos con Álvaro Arbeloa en un vestuario que, a tenor de los acontecimientos, parece ser un polvorín.