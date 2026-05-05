Álvaro Borrego 05 MAY 2026 - 21:38h.

"A día de hoy no tengo ninguna propuesta para volver"

El último guiño de Sergio Ramos al Sevilla con la venta en primer plano

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Han pasado ya casi tres años de la salida de Monchi y todavía sigue siendo 'noticia' en clave sevillista. El director deportivo está sin equipo tras desvincularse del Aston Villa, aunque ahora centra sus esfuerzos en su nueva labor como accionista y presidente del San Fernando. Una función que debería ser compatible con su nuevo club (el Espanyol es uno de los que lo ha tanteado), siendo esa una condición indispensable para cualquier entidad que lo quiera contratar. Hasta para el Sevilla FC.

En una extensa charla en Un podcast con acento, de Daniel Fopiani, Monchi ha tenido tiempo para repasar todo tipo de temas, pero en la recta final se centra en dos grandes temas: Sergio Ramos, del que asegura que estaría "en el meollo de la toma de decisiones del Sevilla FC" y, cómo no, de una posible vuelta a Nervión.

Una posibilidad que solo se daría si se puede compatibilizar con su ocupación actual: "A día de hoy, mi día a día es el San Fernando. ¿Eso significa que jamás vaya a trabajar en otro club? No tiene porqué. Mi prioridad siempre será el San Fernando. Todo aquello que pueda aparecer, debe ser compatible con el San Fernando".

Durante estos meses se ha hablado mucho sobre un posible regreso del director deportivo, ya sea de la mano del grupo que lidera Sergio Ramos o de la famosa Tercera Vía, ahora en un segundo plano. Monchi reconoció que nunca le podría cerrar las puertas al equipo de su vida, aunque en caso de ofrecérselo pondría condiciones.

"Respecto al Sevilla, a día de hoy no tengo ninguna propuesta para volver al Sevilla, si me llaman, tengo que escucharlo, pero a día de hoy, estoy cómodo como estoy. El San Fernando tiene que ser compatible con todo, si no, no hay propuesta", argumentaba Monchi.