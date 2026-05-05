Será el último partido de clubes antes del Mundial 2026

Esto necesita España hoy y mañana para certificar matemáticamente la plaza extra Champions

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La final de la Champions League 2026 aparece en el horizonte. Este martes y este miércoles quedarán decididos los dos billetes para la gran cita del año para coronarse como el mejor equipo de Europa. Por un lado, el Atlético de Madrid y el Arsenal van 'de tapados' y todo se decidirá en la vuelta tras el 1-1 de la ida. Por el otro, el PSG y el Bayern se postulan como grandes favoritos, con ligera ventaja para los franceses tras el espectacular 5-4 de la ida.

Final Champions League 2026, fecha, horario y estadio

La gran final del torneo será el último gran partido que se dispute en el fútbol europeo. Se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 y tendrá una gran novedad: arrancará a las 18:00 horas (horario peninsular español). A diferencia de otros años, esta vez la UEFA apuesta por adelantar el horario para intentar aprovechar aún más las audiencias internacionales.

El partido se disputará en el Puskas Arena de Budapest, capital de Hungría. Se trata de un estadio inaugurado en el año 2019 y con capacidad para unos 68.000 espectadores, construido desde cero en la misma ubicación en la que estaba el antiguo Ferenc Puskas.

Cómo comprar entradas para la final de Champions 2026

La UEFA anunció el pasado 16 de marzo los criterios de venta de entradas para la final de la Champions. Cabe destacar que por motivos organizativos, habrá sólo 61.400 entradas disponibles. De ellas, 39.000 estarán disponibles para aficionados y público general, mientras que la UEFA se reserva las 22.400 restantes.

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Cada club recibirá 17.200 entradas de la categoría 'Fan First', que tienen un precio cerrado de 70 euros. A partir de ahí, serán los clubes finalistas los que repartan sus entadas, bien por criterios de antigüedad o bien por sorteo de entre todos los aficionados que soliciten una localidad.

En total, habrá 34.400 entradas reservadas para los clubes finalistas, lo que deja un total de 4.600 localidades para el público general. Para ello, había que solicitarlas a través del portal de la UEFA el pasado mes de marzo, pero el plazo ya estaba cerrado. Posteriormente se realizaba un sorteo entre los solicitantes. Eso sí, los precios no eran nada baratos: 180 euros en categoría 3, 650 euros en categoría 2 y hasta 950 euros en categoría 1. Todo ello sin contar las entradas VIP.