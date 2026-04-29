Celia Pérez 29 ABR 2026 - 11:47h.

El futbolista francés habla de las indicaciones del asturiano para el partido

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El Parque de los Príncipes vivió anoche un partido a la altura de unas semifinales de Champions League. PSG y Bayern de Múnich protagonizaron un duelo estelar lleno de calidad, ocasiones y goles, que terminó dejando la ventaja de los franceses, por 5-4, frente a su rival. Un ritmo frenético de un equipo de Luis Enrique que una vez más hizo gala de su presión asfixiante, tal y como destacó el propio Dembélé una vez finalizado el encuentro.

El futbolista francés pasó por el programa de CBS Sports Golazo, con Thierry Henry y Micah Richards, para analizar el partido y al ser preguntado por el qué cenaron los jugadores para tener tanta energía fue muy claro. "No, es sencillo. Si no presionas, si no defiendes, Luis Enrique te mandará al banquillo", señaló de forma breve y sencilla Dembélé.

El técnico asturiano ha conseguido sacar la mejor versión de Dembélé y de toda una plantilla que el año pasado acabó conquistando la Champions League y que por el momento esta temporada está en semifinales.

El vídeo viral de Luis Enrique con Mbappé

Precisamente eso que ha logrado con Dembélé fue lo que le pidió a Mbappé en su último año en el cuadro parisino antes de fichar por el Real Madrid. En un vídeo que en su momento se hizo muy viral del documental de Movistar+ "No tenéis ni p... idea", se pudo ver una conversación entre Luis Enrique y Mbappé en la que el asturiano explicaba lo que quería del astro francés en la previa del partido de Champions frente al Barcelona.

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Durante el vídeo, Luis Enrique hace una referencia a Michael Jordan: "He leído que te gusta. Él cogía a sus compañeros y les tiraba de los huevos para que defendiesen todos", comentó. Y le indicó a lo siguiente: "Te vas a pasar todo el partido yendo a presionar a Cubarsí y a Ter Stegen", decía Luis Enrique a Mbappé. Tras ello, el técnico: "Un crack tiene que ayudar en todo. Y si tú coges les dices a tus compañeros que vamos a presionar lo harán. Porque si lo haces tenemos una máquina de equipo", comentaba a Luis Enrique a Mbappé.